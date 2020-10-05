Врачи: Трамп может быть выписан в понедельник

Президент США Дональд Трамп продолжает поправляться после своего диагноза Covid-19 и может быть выписан из больницы уже в понедельник, говорят его врачи.

По словам доктора Шона Конли, президент США как минимум один раз пользовался дополнительным кислородом для восстановления дыхания. Кроме того, президенту назначен курс стероидов, которые обычно используют в тяжелых случаях заболевания.

«Учитывая сроки болезни, мы пытаемся максимизировать все, что можем сделать для него <...> мы решили, что в этом случае потенциальные выгоды на ранней стадии курса, вероятно, перевешивают любые риски в настоящее время», - сказал доктор Конли.

Советник Белого дома по нацбезопасности Роберт О’Брайен сообщил ранее, что вопрос о передаче полномочий вице-президенту Майку Пенсу не обсуждается.

О том, что у Дональда Трампа обнаружен коронавирус, стало известно 2 октября. Для лечения его поместили в военно-медицинский центр рядом с Вашингтоном.

В четырехминутном видео, опубликованном в Twitter, президент поблагодарил врачей и сказал, что чувствует себя "намного лучше" и что следующие несколько дней станут "настоящим испытанием".