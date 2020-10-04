Reuters: за Байдена готовы голосовать 51% американцев
За кандидата в президенты США от демократической партии Джозефа Байдена собирается проголосовать 51% избирателей. Такие результаты национального опроса исследовательской компании Ipsos публикует агентство Reuters.
По данным опроса, действующий президент Дональд Трамп проигрывает своему оппоненту. За Трампа 41% избирателей готов отдать свой голос.
Отмечается, что данные получены после первых дебатов кандидатов на пост президента США, пишет Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
Ранее немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН отметил, что по итогам первых дебатов не ясно, кто выиграет на грядущих президентских выборах 3 ноября в США.
«Опозорились оба, все проходило под лозунгом «дурак – сам дурак». Трамп, конечно, нападал на Байдена сильнее, чем Байден на Трампа. Но у Трампа, нужно сказать, тоже сдают где-то нервы. Все американские СМИ, за некоторым исключением, а также весь истеблишмент против него. Но, с другой стороны, они тоже не могут на сто процентов встать на сторону Байдена, потому что он во многом выглядит просто слабым и противоречивым. Но за Трампом по-прежнему стоит провинция Америки, избиратели, которым такое шоу на дебатах, возможно, и понравилось. Трудно сегодня сказать, кто третьего ноября победит на американских президентских выборах», – сказал он.
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