Собеседник НСН предположил, что Вашингтон ограничится одним или несколькими авиаударами по Венесуэле.

«Я по-прежнему не верю в вероятность наземной операции, не вижу развертывания достаточных сил для этого. Даже с учетом авианосца это максимум 15 тысяч военнослужащих, при условии, что все они покинули свои корабли и самолеты. Более вероятно нанесение одного или нескольких авиаударов по территории Венесуэлы, а дальше будет видно. Если вдруг венесуэльская армия продемонстрирует недостаточную боеспособность, то американцы могут попробовать перебросить дополнительные силы и перейти к наземной операции. Если же хоть какая-то венесуэльская боеспособность будет продемонстрирована, то более вероятен “иранский” вариант, когда США нанесли удар, сказали о своей великолепной победе, Иран тоже заявил о своей великолепной победе, на этом стороны на какое-то время разошлись. Пока именно этот вариант наиболее вероятен», — добавил эксперт.

Хейфец отметил, что ни Россия, ни Китай, ни соседи в Латинской Америке не окажут Венесуэле помощь.

«Думаю, что Куба, ближайший союзник Венесуэлы, не станет присылать военнослужащих на подмогу армии Венесуэлы, Бразилия тоже не сможет этого сделать по Конституции. Громкие заявления могут быть, даже возможно приостановление уровня дипломатического представительства, Бразилия, Колумбия, Мексика, по крайней мере, могут заявить об этом. Большее количество стран Латинской Америки наверняка осудят действия, кто-то наверняка поддержит США, например, Аргентина, Эквадор, возможно, Парагвай, Тобаго и некоторые другие страны. Китай точно не будет вписываться в конфликт, с Россией тоже крайне маловероятно военное вмешательство из-за удаленности», — указал собеседник НСН.

Вместе с тем, указал Хейфец, Россия посылала сигналы США о своем сотрудничестве с Венесуэлой.

«В Венесуэлу некоторое время назад прилетал российский военно-транспортный самолет, что-то он выгружал, этот груз, полагаю, сознательно не показывают. Я не думаю, что дойдет до демонстрации перископа или до пролета стратегического бомбардировщика рядом, но все сигналы Москва уже передала. И демонстративно ратифицировала договор о стратегическом сотрудничестве, и направила военно-транспортный самолет. Все остальное будет зависеть от того, насколько американцы поняли эти сигналы», — подытожил он.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что президенту США Дональду Трампу на этой неделе доложили обновленные сценарии возможных военных действий в Венесуэле, включая удары по наземным объектам.

