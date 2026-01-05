ИСТОРИЯ И ЗНАЧЕНИЕ ПРАЗДНИКА

Исторический контекст Рождества связан с рождением Иисуса Христа в I веке в Вифлееме во времена правления Ирода Великого. Это событие, которое положило начало христианству и отсчет нашей эры.

Церковь установила празднование Рождества на 25 декабря в IV веке, привязав его к зимнему солнцестоянию и языческому празднику Солнца. Сегодня Рождество празднуют 25 декабря и 7 января из-за разницы в календарях (Юлианском и Григорианском). Православные христиане ведут «отсчет» по Юлианскому.

Иисус Христос родился в Вифлееме, куда выбранные Богом родители Мария и Иосиф прибыли для переписи населения по указу кесаря Августа. Места в гостиницах не было, поэтому младенец был рожден в пещере, где содержался скот, он был положен в ясли. В Библии говорится, что о рождении Спасителя возвестила Вифлеемская звезда, к младенцу пришли пастухи, а затем и волхвы с дарами.

В дореволюционной России Рождество пышно отмечалось, празднование проходило даже на государственном уровне. В эти времена устраивались целые гуляние и придворные торжества. Но в советское время елка и подарки перешли к Новому году, а Рождество снова стало выходным днем лишь в 1991 году, вернув себе религиозное значение. Новый год остался светским праздником, теперь это два разных события.

Сегодня традиции празднования Рождества в России очень устойчивые, этот праздник возрождается после богоборческого периода, чего нельзя сказать о Западе, где эти традиции разрушаются, заявил НСН заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

По словам Кипшидзе, Рождество символизирует надежду на спасение человечества, при этом традиции его празднования устояли даже в советские времена.

«Рождество символизирует в христианской традиции надежду на спасение человечества. Мы читаем в древних пророческих текстах обетование, что Сын Божий воплотится, придет в мир и искуплением, подвигом на кресте спасет всех верующих от вечной погибели. Поэтому Рождество празднуется так воодушевленно, с такой большой надеждой, радостью, подарками, которые символизируют дары волхвов, поклонившихся Богомладенцу Иисусу. Радость этого праздника главным образом в богослужении, переживании чуда боговоплощения, когда Бог становится человеком, по слову Максима Исповедника, чтобы человек стал Богом. Традиции его празднования очень устойчивые, их не удалось окончательно разрушить даже в советское время, а только заменить празднованием Нового года, который “паразитирует” на переживании радости о родившемся Спасителе. Изменилась дата праздника, изменилось его понимание, однако радость никуда не делась», — сказал Кипшидзе.

Собеседник НСН добавил, что православные и католические рождественские традиции очень похожи, однако на Западе от них постепенно начинают отказываться, а в России они, наоборот, возрождаются.

«Рождественские традиции похожи на Востоке и Западе, поскольку это праздник общехристианской надежды, более того, надежды всего человечества. Традиции, связанные с подарками, с общением с близкими, с поздравлениями даже малознакомых людей, — это все общехристианские традиции. К сожалению, они разрушаются на Западе, а у нас, наоборот, восстанавливаются после безбожного периода», —добавил он.

Он также дал совет, как встретить этот светлый праздник.

«Я бы хотел, чтобы мы в Рождество делились радостью с окружающими, помогали тем, кто нуждается. Кроме того, больше людей могли бы лично посетить праздничное богослужение, а не довольствоваться телевизионной трансляцией, лишая себя возможности разделить молитву в храме», — отметил он.