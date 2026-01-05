Рождество Христово – 2026: История и традиции главного православного праздника
В России 7 января 2026 года отмечают праздник Рождества Христова, это день появления на свет Спасителя. В материале НСН – значение Рождества в православной традиции, исторический контекст праздника и советы по подготовке.
Приближается самый главный праздник для всех христиан – Рождество. В России его отмечают по православным обычаям – 7 января. В этот день около двух тысяч лет назад родился Спаситель, а сам праздник знаменует начало земного пути Иисуса Христа. Верующие называют Рождество Христово первым шагом, предпринятым Богом с целью спасти людей от греха и его неизбежного последствия — смерти. Поэтому праздник называют «светлым», а в традиции его празднования прочно вошли подарки, концерты, ярмарки и все, что дарит радость.
ИСТОРИЯ И ЗНАЧЕНИЕ ПРАЗДНИКА
Исторический контекст Рождества связан с рождением Иисуса Христа в I веке в Вифлееме во времена правления Ирода Великого. Это событие, которое положило начало христианству и отсчет нашей эры.
Церковь установила празднование Рождества на 25 декабря в IV веке, привязав его к зимнему солнцестоянию и языческому празднику Солнца. Сегодня Рождество празднуют 25 декабря и 7 января из-за разницы в календарях (Юлианском и Григорианском). Православные христиане ведут «отсчет» по Юлианскому.
Иисус Христос родился в Вифлееме, куда выбранные Богом родители Мария и Иосиф прибыли для переписи населения по указу кесаря Августа. Места в гостиницах не было, поэтому младенец был рожден в пещере, где содержался скот, он был положен в ясли. В Библии говорится, что о рождении Спасителя возвестила Вифлеемская звезда, к младенцу пришли пастухи, а затем и волхвы с дарами.
В дореволюционной России Рождество пышно отмечалось, празднование проходило даже на государственном уровне. В эти времена устраивались целые гуляние и придворные торжества. Но в советское время елка и подарки перешли к Новому году, а Рождество снова стало выходным днем лишь в 1991 году, вернув себе религиозное значение. Новый год остался светским праздником, теперь это два разных события.
Сегодня традиции празднования Рождества в России очень устойчивые, этот праздник возрождается после богоборческого периода, чего нельзя сказать о Западе, где эти традиции разрушаются, заявил НСН заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
По словам Кипшидзе, Рождество символизирует надежду на спасение человечества, при этом традиции его празднования устояли даже в советские времена.
«Рождество символизирует в христианской традиции надежду на спасение человечества. Мы читаем в древних пророческих текстах обетование, что Сын Божий воплотится, придет в мир и искуплением, подвигом на кресте спасет всех верующих от вечной погибели. Поэтому Рождество празднуется так воодушевленно, с такой большой надеждой, радостью, подарками, которые символизируют дары волхвов, поклонившихся Богомладенцу Иисусу. Радость этого праздника главным образом в богослужении, переживании чуда боговоплощения, когда Бог становится человеком, по слову Максима Исповедника, чтобы человек стал Богом. Традиции его празднования очень устойчивые, их не удалось окончательно разрушить даже в советское время, а только заменить празднованием Нового года, который “паразитирует” на переживании радости о родившемся Спасителе. Изменилась дата праздника, изменилось его понимание, однако радость никуда не делась», — сказал Кипшидзе.
Собеседник НСН добавил, что православные и католические рождественские традиции очень похожи, однако на Западе от них постепенно начинают отказываться, а в России они, наоборот, возрождаются.
«Рождественские традиции похожи на Востоке и Западе, поскольку это праздник общехристианской надежды, более того, надежды всего человечества. Традиции, связанные с подарками, с общением с близкими, с поздравлениями даже малознакомых людей, — это все общехристианские традиции. К сожалению, они разрушаются на Западе, а у нас, наоборот, восстанавливаются после безбожного периода», —добавил он.
Он также дал совет, как встретить этот светлый праздник.
«Я бы хотел, чтобы мы в Рождество делились радостью с окружающими, помогали тем, кто нуждается. Кроме того, больше людей могли бы лично посетить праздничное богослужение, а не довольствоваться телевизионной трансляцией, лишая себя возможности разделить молитву в храме», — отметил он.
ПОДГОТОВКА К ПРАЗДНИКУ И РЕЦЕПТЫ
В этом году праздник выпадает на среду, которая включена в длинные новогодние праздники. Поэтому отметить праздник семьи смогут все вместе, не отвлекаясь на дела и работу.
К Рождеству верующие готовятся заранее. Во-первых, украшают квартиру в красно-зеленых тонах, и в целом выбирают все красивое и нарядное. Это касается декора, посуды и так далее. Во-вторых, покупают подарки родным и близким. Это праздник тепла, мира и радости в кругу близких, его в России традиционно отмечают дома после посещения праздничной службы в церкви.
Подарки можно выбирать абсолютно любые, привязка к церковной тематике необязательна.
Особое внимание по традиции уделяется рождественскому столу. В России праздновать Рождество всегда начинали с вечера 6 января, тогда наступал сочельник. До появления в небе первой звезды на столе были только постные блюда – кутья и узвар. Затем же на столе появлялись скоромных 12 блюд: сочиво, блины, рыба, студень, поросенок, жареная курица, свиная голова с хреном, домашняя колбаса, жаркое, колядки, пряники, маковые хлебцы. Количество блюд символизировало 12 святых апостолов и 12 месяцев в году.
Современный рождественский стол, конечно, далек от традиций, но верующие сохранили главный посыл: большое количество блюд и разнообразие.
При этом кутья и узвар все-таки встречаются иногда на столах ценителей традиций. Рассказываем, что это такое и с чем это едят.
Кутья – это традиционное блюдо, было поверье: чем она вкуснее, тем урожайнее будет новый год.
Для приготовления потребуется: один стакан пшеницы, мак – 100 грамм, фундук и кедровый орех очищенные – 100 грамм, три столовые ложки меда, изюм и сухофрукты.
Рецепт:
· Пшеницу растолочь в деревянной ступе, шелуху отделить, сварить рассыпчатую кашу на воде – два стакана.
· Растереть мак, добавить мед.
· Орехи растолочь, порезать изюм и сухофрукты
· Все это добавить в кашу
Сочиво – это еще одно известное рождественское блюдо. Этот вариант похож на кутью, но здесь основным ингредиентом выступает рис.
На современных столах все чаще можно встретить рождественский штоллен. Эта традиция пришла из Германии. Фрукты в его составе – аналогия с дарами Волхвов, а марципановая начинка – символ запеленатого младенца Иисуса.
Для приготовления потребуется: масло сливочное – 200 грамм, дрожжи 50 грамм, молоко 250 мл, два желтка, сахар 130 грамм, соль 1 чайная ложка, мука 600 грамм, миндальная мука 150 грамм, один яичный белок, сахарная пудра 150 грамм, изюм 100 грамм, курага 120, цукаты 100, имбирь, цедра лимона и кардамон, а также коньяк.
Рецепт:
· Изюм, курагу, цукаты и цедру заливаем коньяком на ночь
· Для марципана смешать миндальную муку, пудру и взбитый белок. Масса должна быть похожей на пластилин, убираем в холодильник
· Далее нужно сделать опару из молока, сахара, дрожжей и 2 ст. ложек муки, ждем, пока дойдет. Потом добавить оставшуюся муку, мягкое масло, коньячные сухофрукты, желтки и специи. Вымесить тесто и оставить подниматься.
· Раскатать три квадрата, на каждый положить колбаску из марципана, запеленать его. Положить на противень. Выпекать 50 мин. при 190°С.
· Готовый пирог полить топленым маслом и посыпать сахарной пудрой
Конечно, все магазины также готовятся к празднику, поэтому такой праздничный кекс можно и купить. Цена за 500 грамм стартует от 749 рублей.
Еще одно самое традиционное угощенье – узвар. В домашних условиях классический узвар готовят из сухофруктов и мёда. Его не варят, а настаивают, что отличает его от компота. На юге России в напиток обязательно добавляли подкопченую грушу. Узваром разбавляли сочиво и ели в виде жидкой сладкой каши. Мы советуем заранее приобрести его в магазине.
Напомним, что празднованием Рождества завершается продолжительный Рождественский пост.
ПРАЗДНИЧНАЯ СЛУЖБА
Готовятся к празднику не только верующие, но и храмы. Рождественские службы в московских храмах представляют собой особое духовное событие, привлекающее тысячи верующих со всей России. Главные православные храмы столицы, включая величественный Храм Христа Спасителя (ул. Волхонка, 15-17), готовятся к проведению торжественных богослужений заранее.
Рождественская служба — это торжественное ночное богослужение в храмах в ночь с 6 на 7 января (Навечерие Рождества Христова), включающее Всенощное бдение и Праздничную литургию (Иоанна Златоуста или Василия Великого) в честь рождения Иисуса Христа, с особыми песнопениями (например, канон «Христос раждается»), чтением Евангелия о волхвах, прикладыванием к иконе и причащением, кульминацией которой является вынос свечи — символа Вифлеемской звезды.
В Москве «центром» притяжения верующих становятся Храм Христа Спасителя, Новодевичий монастырь, Казанский собор на Красной площади.
Но подготовка к главному празднику начинается еще 2 января. В эти дни в храмах звучат ирмосы. Утром 6 января обычно в храмах читаются Великие (Царские) часы, которые совершаются всего три раза в году – в Навечерие (канун) Рождества, Навечерие Богоявления и в Страстную пятницу. Прежде чем славить великие и радостные события, открывшие человеку путь к Царствию Небесному, верующие смиренно молятся, вспоминая о грехах и скорбях падшего мира.
8 января Церковь празднует Собор Пресвятой Богородицы и благодарит Матерь Божью. В первое воскресенье после Рождества (8 января в 2026 году) православные будут вспоминать святого Иосифа Обручника, воспитывавшего Христа вместе с Марией.
