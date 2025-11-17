СМИ: Трамп еще не принял решения о наземных ударах по Венесуэле
США пока не приняли решения о возможных ударах по портам, аэропортам и другим объектам в Венесуэле. Об этом телеканалу CNN сообщили представитель Белого дома и высокопоставленный чиновник администрации, комментируя действия Вашингтона на фоне усиливающегося давления на президента Николаса Мадуро.
По данным канала, Дональд Трамп рассчитывает, что масштабное военное присутствие США в регионе само по себе вынудит венесуэльского лидера уйти в отставку без прямого вооруженного вмешательства. Американский президент также допустил возможность открытия «окна для дипломатии».
В октябре Трамп поручил администрации прекратить дипломатические контакты с Мадуро и его окружением. Параллельно Вашингтон наращивает силы в Карибском бассейне. В последние недели туда перебрасываются подразделения Пентагона, задействованные в крупнейшей операции против наркокартелей Southern Spear («Южное копьё»).
16 ноября в Карибское море вошел самый крупный и современный авианосец ВМС США Gerald R. Ford, на борту которого находятся более четырех тысяч военнослужащих, а также десятки ударных истребителей и вертолетов. Ударная группа должна присоединиться к объединенным силам, базирующимся в Пуэрто-Рико, где сосредоточен центр нынешней операции, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Помешаны на деньгах!»: Милонов назвал бредом «справедливые» зарплаты женам
- Посла России вызвали в МИД Черногории из-за его заявления о решении парламента
- «Развалил команду!»: Лещенко и Яшин обрадовались уходу Карпина из «Динамо»
- Назван высокопоставленный чиновник, против которого готовили покушение
- Россиянам предложили ограничить продажу новогодних украшений в виде алкоголя
- Семин уверен, что пиво на стадионах не приведет к алкоголизму россиян
- Спад ВВП может временно повысить доходы россиян
- СМИ: Трамп еще не принял решения о наземных ударах по Венесуэле
- Турция пообещала раскрыть данные о причинах крушения C-130 в Грузии
- Создатель «Фиксиков» и «Норд-Оста» раскрыл секреты книги «Верхум»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru