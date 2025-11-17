СМИ: Трамп еще не принял решения о наземных ударах по Венесуэле

США пока не приняли решения о возможных ударах по портам, аэропортам и другим объектам в Венесуэле. Об этом телеканалу CNN сообщили представитель Белого дома и высокопоставленный чиновник администрации, комментируя действия Вашингтона на фоне усиливающегося давления на президента Николаса Мадуро.

По данным канала, Дональд Трамп рассчитывает, что масштабное военное присутствие США в регионе само по себе вынудит венесуэльского лидера уйти в отставку без прямого вооруженного вмешательства. Американский президент также допустил возможность открытия «окна для дипломатии».