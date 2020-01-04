Как Путин победит бедность россиян

Президент России Владимир Путин в подготовке послания главы государства Федеральному собранию уделяет особое внимание вопросу повышения уровня доходов граждан страны. Об этом российский лидер рассказал в беседе с ТАСС.

Однако президент не стал раскрывать содержание документа, объяснив это тем, что пока послание находится в проработке.

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв в беседе с НСН напомнил об условиях, необходимых для роста производительности труда в России, с которым глава государства связывает и повышение доходов граждан.

«Президент обычно связывает рост доходов населения с ростом производительности труда. Но есть целая категория работников, которым невозможно поднять производительность труда: на предприятии закрытого цикла, сотрудники которого действуют строго в соответствии с технологической инструкцией, в школе – учителям и так далее.