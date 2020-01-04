Как Путин победит бедность россиян
Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв в беседе с НСН предположил, как президент РФ Путин намерен увеличить доходы россиян.
Президент России Владимир Путин в подготовке послания главы государства Федеральному собранию уделяет особое внимание вопросу повышения уровня доходов граждан страны. Об этом российский лидер рассказал в беседе с ТАСС.
Однако президент не стал раскрывать содержание документа, объяснив это тем, что пока послание находится в проработке.
Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв в беседе с НСН напомнил об условиях, необходимых для роста производительности труда в России, с которым глава государства связывает и повышение доходов граждан.
«Президент обычно связывает рост доходов населения с ростом производительности труда. Но есть целая категория работников, которым невозможно поднять производительность труда: на предприятии закрытого цикла, сотрудники которого действуют строго в соответствии с технологической инструкцией, в школе – учителям и так далее.
Рост производительности труда – это рост экономики и выбора бюджетных приоритетов, готовности государства разогнать в той или иной степени инфляцию, стимулируя платежеспособный спрос. Но увеличивать денежную массу в экономике вряд ли кто-то будет. Главной ценностью в России считается макроэкономическая стабильность. Есть, конечно, надежда, что мировая конъюнктура нам поможет – возросли цены на нефть», - заявил он.
Политолог определил, по его мнению, основную проблему отсутствия экономического роста в России.
«Основная проблема у нас в том, что главный инвестор в России – государство. А для развития экономики нужны частные, а не только государственные инвестиции. Нужны зарубежные инвестиции. Для этого надо что-то менять в нашей действительности» - заявил Калачёв.
Эксперт высказал предположения насчет возможных решений проблемы снижения доходов россиян, которые предложит президент страны Владимир Путин в своем ежегодном послании Федеральному Собранию.
«Думаю, президент призовет работодателей и региональные власти к созданию новых высокооплачиваемых рабочих мест, максимально эффективной реализации национальных проектов, искать новый драйвер экономического роста. Наверное, речь может идти об освобождении от НДФЛ, например, малоимущих россиян, других категорий населения. Коренным образом проблему снижения доходов россиян, не меняя экономику, не решить», - высказал уверенность политолог.
Ранее миллиардер и президент российского холдингa по недвижимости Араз Агaлaров возмутился маленькими пенсиями и заработными платами в России. Директор Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг в эфире НСН скептически отнесся к предложению миллиардера Араза Агаларова повысить доходы россиян.
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