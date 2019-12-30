Делягин рассказал, почему миллиардеры богатеют на фоне падения доходов россиян

Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин в эфире НСН заявил, что такая ситуация сложилась из-за сложившейся в России модели экономики, основанной на грабеже советского наследия.

«Материальная часть советского наследства разграблена в 90-ые. И сейчас идет грабеж уже не материального капитала, а социального – монетизация льгот, пенсионная реформа и всё остальное. Перераспределение осуществляется, безусловно, не так прямо и откровенно, как было во время ваучерной или залоговой приватизации, а более сложными методами», - считает экономист.

Разграбление социального капитала, накопленного Советским Союзом, приводит к обогащению олигархов при обеднении населения, заявил экономист. Делягин при этом не считает, что олигархи являются непосредственными организаторами этого процесса.

«Этим занимаются либералы, которые находятся во власти. Так что говорить, что вот такой-то олигарх меня ограбил – неправильно. Этим процессом дирижирует государство. И многие олигархи хотели бы заниматься, так сказать, производительной работой, созидание. Но это в сегодняшних условиях невозможно, или крайне затруднительно», - сказал Делягин в интервью НСН.

Bloomberg назвал «самым разбогатевшим» миллиардером России совладельца «Норникеля» Владимира Потанина. На второе место агентство поместило президента компании ЛУКОЙЛ Вагита Алекперова, на третье – совладельца «Новатэк» Леонида Михельсона. Декабрьский рейтинг Forbes, учитывающий рост капитала за тот же период (2019 год), указал Михельсона выше Алекперова.

Делягин со своей стороны отметил, что в данном случае склонен больше доверять Forbes, потому что это издание «более укоренено» в России, чем Bloomberg.

