Количество бедных вновь выросло: Росстат представил последние данные

Количество бедных в России выросло на 100 тыс человек за январь – сентябрь 2019 года и составило 13,1% всего населения страны, сообщает Росстат. Таким образом число россиян с доходами ниже прожиточного минимума составило 19,2 млн человек – это на 0,1 млн человек больше, чем за аналогичный период 2018 года, уточняет «URA.RU».

При этом в третьем квартале 2019 года количество россиян, которые получают зарплату меньше прожиточного минимума, снизилось на один миллион человек по сравнению со вторым кварталом. Минэкономразвития считает, что уровень бедности в целом за 2019 год составит 12,5% от численности населения и будет двигаться по убывающей – к концу 2024 года достигнув показателя в 6,6%.