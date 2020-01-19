О чем молчит Медведев. Политолог назвал истинные причины отставки правительства
Гендиректор Института политических исследований Сергей Марков в эфире НСН назвал причину токсичности российского правительства, о которой промолчал бывший премьер Дмитрий Медведев.
Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью Первому каналу назвал причины отставки возглавляемого им правительства.
Он отметил, что одной из причин стал фактор времени, и напомнил, что занимал пост премьера почти восемь лет. Также, заявил Медведев, отставка правительства связана с новыми задачами по политическому обновлению страны, которые обозначил в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин.
Гендиректор Института политических исследований Сергей Марков в эфире НСН указал на факторы, которые являются истинными причинами отставки российского правительства во главе с премьером Дмитрием Медведевым. Политолог отметил, что именно о них экс-глава кабмина и не упомянул в своем заявлении.
«Трудно ожидать, что у власти останется правительство, которое не выполняет задачу, поставленную перед ним президентом. Главная задача, которую ставит Владимир Путин, - обеспечение экономического роста. Основной инструмент для этого – реализация национальных проектов, которые представляют из себя форму государственного стимулирования экономического роста. Правительство Медведева несколько лет не могло эту задачу выполнить.
Второе, о чем не сказал Медведев, - то, как была проведена пенсионная реформа. Не сам ее факт, а форма, которую она приняла. Она приняла крайне радикальные, асоциальные, антинародные формы. Зачем это сделала команда Медведева, не знаю. Пенсионная реформа нужна, но проводить ее в крайне радикальной форме не было никакой необходимости. Многие разработчики пенсионной реформы являются предателями и сознательно политически подставили Владимира Путина, снизив его рейтинг. В этой связи правительство стало крайне токсичным. Логично было избавиться от создателей антирейнга», - сделал вывод эксперт.
Политолог считает, что единственная причина ухода правительства России в отставку, которую признал Медведев, является его личный срок работы во главе кабинета министров.
«Он (Дмитрий Медведев – прим. НСН) все верно сказал по поводу фактора восьми лет. Многие считают, что у них с Путиным была об этом договоренность, когда была рокировка. Думаю, это имеет серьезное значение. Что касается свободы Путина от правительства (в принятии решений - прим. НСН)– это ерунда. Путин и так доминирует на политической арене», - отметил Сергей Марков.
Ранее руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв в эфире НСН заявил, что смена министерского корпуса вызвана запросом на поднятие духа россиян. Он спрогнозировал отставки министров, которые не справились с задачами, поставленными президентом, и вызывали недовольство у россиян.
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