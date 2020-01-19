О чем молчит Медведев. Политолог назвал истинные причины отставки правительства

Гендиректор Института политических исследований Сергей Марков в эфире НСН указал на факторы, которые являются истинными причинами отставки российского правительства во главе с премьером Дмитрием Медведевым. Политолог отметил, что именно о них экс-глава кабмина и не упомянул в своем заявлении.

«Трудно ожидать, что у власти останется правительство, которое не выполняет задачу, поставленную перед ним президентом. Главная задача, которую ставит Владимир Путин, - обеспечение экономического роста. Основной инструмент для этого – реализация национальных проектов, которые представляют из себя форму государственного стимулирования экономического роста. Правительство Медведева несколько лет не могло эту задачу выполнить.

Второе, о чем не сказал Медведев, - то, как была проведена пенсионная реформа. Не сам ее факт, а форма, которую она приняла. Она приняла крайне радикальные, асоциальные, антинародные формы. Зачем это сделала команда Медведева, не знаю. Пенсионная реформа нужна, но проводить ее в крайне радикальной форме не было никакой необходимости. Многие разработчики пенсионной реформы являются предателями и сознательно политически подставили Владимира Путина, снизив его рейтинг. В этой связи правительство стало крайне токсичным. Логично было избавиться от создателей антирейнга», - сделал вывод эксперт.