Причиной массового закрытия заводов в ФРГ стало то, что социальные и экономические системы Европы жили выше своих возможностей, расходуя астрономические деньги, а средств для поднятия экономики сегодня у Европы нет. Об этом НСН заявил немецкий политолог Александр Рар.

С начала 2025 года в Европе закрылись 72 крупных промышленных предприятия, следует из данных Европейского мониторинга реструктуризаций. Первенство принадлежит Испании (17% прекративших работу заводов), Франции (14%), Чехии и ФРГ (по 11%). В результате закрытия промышленных компаний работу потеряли 18 тысяч человек. Рар объяснил, что одной из основных причин стала расточительная экономическая и социальная политика ЕС.

«Одна из главных причин сложившейся ситуации — то, что европейские экономические и социальные системы жили выше своих возможностей, особенно после объединения Германии. Еще возникла проблема милитаризации — нужно создавать новый военно-промышленный комплекс на случай войны с Россией через четыре года. Нужны громадные деньги, которые непонятно, где брать. Кроме того, сейчас в Германии армия пенсионеров, родившихся после Второй мировой войны. Тяжелее всего все-таки приходится Франции — здесь рухнуло правительство, готовится генеральная забастовка, экономика страны трещит по швам. Сегодня Франции тяжелее, чем Греции 15 лет назад, стране грозит полный дефолт», — добавил политолог.