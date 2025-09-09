«Нечем платить»: Почему «милитаризованные» Франция и Германия закрывают заводы
Если Германия не будет реформировать экономику и урезать расходу на социальную отрасль, через пять лет ее ждет участь Франции, которая стоит на пороге полного дефолта, сказал НСН Александр Рар.
Причиной массового закрытия заводов в ФРГ стало то, что социальные и экономические системы Европы жили выше своих возможностей, расходуя астрономические деньги, а средств для поднятия экономики сегодня у Европы нет. Об этом НСН заявил немецкий политолог Александр Рар.
С начала 2025 года в Европе закрылись 72 крупных промышленных предприятия, следует из данных Европейского мониторинга реструктуризаций. Первенство принадлежит Испании (17% прекративших работу заводов), Франции (14%), Чехии и ФРГ (по 11%). В результате закрытия промышленных компаний работу потеряли 18 тысяч человек. Рар объяснил, что одной из основных причин стала расточительная экономическая и социальная политика ЕС.
«Одна из главных причин сложившейся ситуации — то, что европейские экономические и социальные системы жили выше своих возможностей, особенно после объединения Германии. Еще возникла проблема милитаризации — нужно создавать новый военно-промышленный комплекс на случай войны с Россией через четыре года. Нужны громадные деньги, которые непонятно, где брать. Кроме того, сейчас в Германии армия пенсионеров, родившихся после Второй мировой войны. Тяжелее всего все-таки приходится Франции — здесь рухнуло правительство, готовится генеральная забастовка, экономика страны трещит по швам. Сегодня Франции тяжелее, чем Греции 15 лет назад, стране грозит полный дефолт», — добавил политолог.
Впрочем, в том же положении, в котором сейчас находится Франция, может оказаться и Германия, если не будет реформировать свою экономику, убежден Рар.
«Мнения в Германии разделились: СМИ пытаются успокаивать людей, но звучат речи о том, что предстоит война с Россией, надо затягивать пояса. Если Германия не будет реформировать свою экономику, укреплять экспортные возможности и сокращать социальную систему, то не более, чем через пять лет ФРГ будет переживать такие же проблемы, как Франция сегодня. Если французская экономика рухнет, будет вводиться система общих долгов, а это будет значить, что Германия должна будет за всех платить, потому что у нее самая сильная экономика, а другие страны только будут протягивать руку. Немцы хотят этого избежать, но они заплатят эту цену, если ситуация во Франции окончательно выйдет из-под контроля», — подчеркнул собеседник НСН.
В заключение Рар заявил, что зависимость Европы от сотрудничества с Россией преувеличена.
«Зависимость Европы от России преувеличена, куда сильнее зависимость от Китая и от США. За кулисами бизнес идет, сжиженный газ из России наполняет газовые хранилища Германии, просто это не афишируется и делается обходными путями. Здесь двойная ситуация: формально Германия отказалась от сотрудничества с Россией, но оно продолжается. Конечно, в качестве поставщика сжиженного газа США во многом заменила Россию в качестве поставщика сжиженного газа. Кроме того, Азербайджан пытается поставлять как можно больше газа в Европу, то же самое касается Норвегии, очень много топлива поставляет Китай. Однако кризис налицо, топливо дорожает, а недовольство населения растет. Непонятно, что делать с Америкой: европейская экономика настолько сильно зависит от США, что скрывать это уже не получается, США будет очень сильно давить на Европу и проводить свою политику. Европа находится в незавидном положении, и все больше людей говорят о том, что надо возобновлять сотрудничество с Россией», — подытожил он.
Ранее руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов заявил, что западная экономика нездорова: внутренние кризисы США и Европы привели к тому, что они пытаются подмять под себя другие влиятельные державы, вследствие чего и случился кризис между Украиной и Россией.
