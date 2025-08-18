Колташов: Западные экономики коренным образом нездоровы
Разговор Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске шел не об Украине, а о мировом влиянии и большой экономической стратегии как часть плана США «задушить» конкурента, заявил в пресс-центре НСН Василий Колташов.
Первопричина кризиса на Украине в том, что западная экономика нездорова: внутренние кризисы США и Европы привели к тому, что они пытаются подмять под себя другие влиятельные державы, вследствие чего и случился кризис между Украиной и Россией. Об этом в пресс-центре НСН рассказал руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов.
«Первопричины украинского кризиса кроются в том, что западные экономики коренным образом нездоровы, и это нездоровье выражается, в частности, в пониженных ценах на нефть, в рецессии в Германии, в тяжелой экономической ситуации в Англии, во Франции, в самих США. При Трампе ситуация стала немного улучшаться, но остается сложной. В 2023 году мы наблюдали банковский кризис в США. Так что в этой ситуации идет борьба за ресурсы, попытка сломать новых лидеров мировой экономики. Поэтому и разговор на Аляске был очень непростой, это не разговор об Украине, это разговор о большой стратегии, которая имеет экономический фундамент», - рассказал он.
Ранее Колташов в пресс-центре НСН заявил, что президент США Дональд Трамп в силу характера начал дискуссию с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске с максимальных ставок, однако такой напор ни к чему конкретному не привел, и встреча вышла практически «в ноль».
