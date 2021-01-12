«Принуждение» к миру. Путин отодвинул Эрдогана от Карабаха

Президент России Владимир Путин снова усадил за стол переговоров двух непримиримых противников – представителей Армении и Азербайджана. Накануне армянский премьер-министр Никол Пашинян и азербайджанский лидер Ильхам Алиев встретились в Москве. Соблюдая социальную дистанцию и не подавая друг другу руки, они в присутствии Путина согласовали текст совместного заявления из четырёх пунктов.

Согласно новым договорённостям, для «разблокировки всех экономических транспортных связей в регионе» стороны создадут рабочую группу под председательством вице-премьеров. Её первое заседание состоится до 30 января. Приоритетами дискуссии станут железнодорожное и автомобильное сообщение в регионе. Как позже объявил Алиев, Россию и Армению в будущем свяжет железнодорожное сообщение, которое будет проходить через территорию Азербайджана.

К работе трёхсторонней группы привлекут экспертов. Ожидается, что план-график реализации мер по восстановлению транспортных коммуникаций в регионе будет представлен уже до 1 марта.

Пашинян после переговоров в Москве отметил, что экономическое сотрудничество может изменить облик региона и дать дополнительные гарантии безопасности. Он, однако, напомнил, что пока не урегулирован полностью вопрос об обмене военнопленными. Ереван также считает неурегулированным вопрос со статусом Нагорного Карабаха, добавил Пашинян. Этот пункт – «красная черта» для Баку, не раз подчёркивал Алиев: договориться по нему, вероятно, было бы сложнее всего.

Азербайджанский политолог Адгезал Мамедов в эфире НСН признал, что соглашение о перемирии от 10 ноября пока хрупкое. По его словам, «вечно воевать с Арменией нельзя», но общество в целом всё ещё настроено довольно воинственно.

«Мир в регионе должен быть инстинктом самосохранения. В этом контексте и будут развиваться отношения между странами. Заслуга президента России Владимира Путина в этом процессе неоценима. Сглаживание отношений, видений – всё это щепетильная, трудоемкая работа», - сказал он.

О важнейшей роли Путина как арбитра в споре Армении и Азербайджана высказался и армянский политик Арташес Гегамян. В эфире НСН он описал процесс урегулирования как «принуждение к переговорам» Алиева и поддерживающего Азербайджан президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. По мнению Гегамяна, Эрдогана в этой истории «красиво отвели в сторону».