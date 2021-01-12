«Принуждение» к миру. Путин отодвинул Эрдогана от Карабаха
Премьер Армении и президент Азербайджана обсудили «карабахское урегулирование» в Москве в присутствии Владимира Путина. Как отмечают в Ереване, российский лидер пытается вывести Алиева из-под влияния Турции.
Президент России Владимир Путин снова усадил за стол переговоров двух непримиримых противников – представителей Армении и Азербайджана. Накануне армянский премьер-министр Никол Пашинян и азербайджанский лидер Ильхам Алиев встретились в Москве. Соблюдая социальную дистанцию и не подавая друг другу руки, они в присутствии Путина согласовали текст совместного заявления из четырёх пунктов.
Согласно новым договорённостям, для «разблокировки всех экономических транспортных связей в регионе» стороны создадут рабочую группу под председательством вице-премьеров. Её первое заседание состоится до 30 января. Приоритетами дискуссии станут железнодорожное и автомобильное сообщение в регионе. Как позже объявил Алиев, Россию и Армению в будущем свяжет железнодорожное сообщение, которое будет проходить через территорию Азербайджана.
К работе трёхсторонней группы привлекут экспертов. Ожидается, что план-график реализации мер по восстановлению транспортных коммуникаций в регионе будет представлен уже до 1 марта.
Пашинян после переговоров в Москве отметил, что экономическое сотрудничество может изменить облик региона и дать дополнительные гарантии безопасности. Он, однако, напомнил, что пока не урегулирован полностью вопрос об обмене военнопленными. Ереван также считает неурегулированным вопрос со статусом Нагорного Карабаха, добавил Пашинян. Этот пункт – «красная черта» для Баку, не раз подчёркивал Алиев: договориться по нему, вероятно, было бы сложнее всего.
Азербайджанский политолог Адгезал Мамедов в эфире НСН признал, что соглашение о перемирии от 10 ноября пока хрупкое. По его словам, «вечно воевать с Арменией нельзя», но общество в целом всё ещё настроено довольно воинственно.
«Мир в регионе должен быть инстинктом самосохранения. В этом контексте и будут развиваться отношения между странами. Заслуга президента России Владимира Путина в этом процессе неоценима. Сглаживание отношений, видений – всё это щепетильная, трудоемкая работа», - сказал он.
О важнейшей роли Путина как арбитра в споре Армении и Азербайджана высказался и армянский политик Арташес Гегамян. В эфире НСН он описал процесс урегулирования как «принуждение к переговорам» Алиева и поддерживающего Азербайджан президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. По мнению Гегамяна, Эрдогана в этой истории «красиво отвели в сторону».
«Нагорный Карабах – кость в горле Эрдогана, так как он мешает его экспансии на восток – к южному подбрюшью России. Дальше в сферу интересов Эрдогана войдут сугубо российские территории – Алтай, Башкирия, Чувашия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Крым, Хакасия, Татарстан, Тыва и Гагаузия в Молдавии. <…> Мудрость и прозорливость Владимира Путина в том, что он это своевременно понял и очень грамотно хочет ввести Азербайджан в орбиту влияния России, освободив тем самым Ильхама Алиева. Если Алиев этого не поймет, Азербайджан станет вилайятом Турции», - уверен Гегамян.
Между тем, в контролируемый российскими миротворцами Нагорный Карабах продолжают возвращаться беженцы. В свои дома вернулись уже более 48,5 тысячи человек, передаёт RT.
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