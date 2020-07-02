«Интеллигенция в тундре»: Почему один регион выступил против поправок

«Это большой регион с очевидным центром, где сосредоточена вся местная интеллигенция. Это ведь тундровый регион с огромными запасами сырья, то есть богатый регион. А интеллигенция у нас любит голосовать. То есть сама структура населения не давала обязательную победу тем, кто «против», но и делала для тех, кто «за» победу более труднодостижимой задачей. Это один аспект, а второй аспект – это объединение. И это объединение позволило собрать не только интеллигенцию, которая недовольна общеполитическими вещами, но и обычных людей, которых привлекли не политические, а социальные поправки, их интересовали зарплата, пенсия и прочие вещи. И сделали еще акцент на том, что это та самая власть, которая объединяет их с Архангельской областью. Таким образом, у протестантов появились основания призывать людей голосовать «против»», – объяснил он.

Однако, по мнению политолога, такой исход голосования в округе не станет поводом для отставки губернатора.

«С одной стороны губернатор так все организовал, что не сумел людей убедить голосовать «за». Но в Ненецком округе особая ситуация, там новый губернатор, который, если я не ошибаюсь, исполняет обязанности. Собственно, там некого наказывать, да и не за что. Конечно, губернаторов могут снимать, но здесь он только-только появился, за что его снимать. Если снимут, то только как пример для глав других регионов», – уверен эксперт.

Ненецкий автономный округ стал единственным российским регионом, где большинство избирателей проголосовали против поправок. Всего же, по данным ЦИК после обработки 100 процентов протоколов, «за» проголосовали 77,92% избирателей, «против» – 21,27%. Явка на голосовании предварительно составила 64,99%.

Ранее генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв отметил, что результат голосования стал вполне ожидаемым, так как люди безоговорочно поддерживают социальный блок в поправках.

