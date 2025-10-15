Ученый объяснил, почему вспышки на Солнце не всегда вызывают магнитные бури

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт в беседе с телеканалом ОТР заявил, что даже мощные вспышки на Солнце не обязательно приводят к магнитным бурям на Земле. Он объяснил, что воздействие возможно лишь тогда, когда выброс плазмы направлен точно в сторону планеты и достигает ее магнитного поля с подходящей скоростью. В противном случае поток частиц проходит мимо и не вызывает возмущений.

Эйсмонт также указал, что в середине октября на Солнце наблюдалась повышенная активность: с 12 по 14 октября там зафиксировали более 20 вспышек, включая три класса М, а также крупнейший в 2025 году протуберанец. В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили, что выброшенное облако плазмы удалится от звезды примерно на 20 миллионов километров и Землю не заденет.