Ученый объяснил, почему вспышки на Солнце не всегда вызывают магнитные бури

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт в беседе с телеканалом ОТР заявил, что даже мощные вспышки на Солнце не обязательно приводят к магнитным бурям на Земле. Он объяснил, что воздействие возможно лишь тогда, когда выброс плазмы направлен точно в сторону планеты и достигает ее магнитного поля с подходящей скоростью. В противном случае поток частиц проходит мимо и не вызывает возмущений.

Эйсмонт также указал, что в середине октября на Солнце наблюдалась повышенная активность: с 12 по 14 октября там зафиксировали более 20 вспышек, включая три класса М, а также крупнейший в 2025 году протуберанец. В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили, что выброшенное облако плазмы удалится от звезды примерно на 20 миллионов километров и Землю не заденет.

Ученый подчеркнул, что периоды активности Солнца можно прогнозировать лишь в общих чертах. По его словам, при высокой активности выбросы происходят чаще, однако определить заранее, где и когда именно произойдет вспышка, невозможно.

Он также отметил, что при столкновении плазменного выброса с магнитным полем Земли могли бы возникнуть серьёзные магнитные бури, способные нарушить работу техники и повлиять на самочувствие метеозависимых людей. В данном случае, добавил Эйсмонт, выброс не представляет угрозы для планеты, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Евгений Епанчинцев
ТЕГИ:Магнитная БуряСолнце

