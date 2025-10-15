Россиянам потребуется электронное разрешение для поездки на Шри-Ланку

С 15 октября для въезда на Шри-Ланку гражданам России необходимо заранее оформить электронное разрешение (ETA). Об этом «Газете.Ru» сообщил директор по развитию партнерской сети сервиса путешествий «Туту» Эмиль Зиядинов.

По его словам, оформление визы по прилете отменено, и без предварительно полученного ETA пассажиров могут не допустить к посадке. Власти страны рассчитывают, что новые правила помогут сократить очереди в аэропортах.