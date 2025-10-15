Россиянам потребуется электронное разрешение для поездки на Шри-Ланку

С 15 октября для въезда на Шри-Ланку гражданам России необходимо заранее оформить электронное разрешение (ETA). Об этом «Газете.Ru» сообщил директор по развитию партнерской сети сервиса путешествий «Туту» Эмиль Зиядинов.

По его словам, оформление визы по прилете отменено, и без предварительно полученного ETA пассажиров могут не допустить к посадке. Власти страны рассчитывают, что новые правила помогут сократить очереди в аэропортах.

Эксперт пояснил, что электронное разрешение позволяет находиться в стране до 30 дней и предусматривает два въезда. Его можно оформить на официальном сайте Департамента иммиграции и эмиграции Шри-Ланки, указав паспортные данные, контакты, цель и срок поездки, а также адрес проживания. Для детей до 16 лет, путешествующих по собственному загранпаспорту, необходимо получать отдельное разрешение.

Зиядинов добавил, что анкета заполняется на английском языке, но при необходимости можно воспользоваться онлайн-переводчиком или услугами туроператора. ETA для россиян оформляется бесплатно и поступает на электронную почту в течение суток. Эксперт рекомендовал внимательно проверять указанный адрес и распечатывать копию документа, чтобы предъявить ее при прохождении паспортного контроля, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: НСН, Екатерина Галайда-Перера
