Политолог Дмитрий Журавлев: Это голосование — лучший вариант из всех, что я видел

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв поделился с журналистами своими соображениями относительно завершившегося сегодня в Москве голосования по внесению поправок к Конституции.

«Результат голосования не удивил и вполне ожидаем. Люди безоговорочно поддерживают серьезный социальный блок в поправках. Регионы, особенно не большие и не богатые города, дают больше процент «за». Города-миллионники дают и явку ниже, и больше голосов «против». Дело в том, что чем выше уровень жизни, тем менее патерналистски настроены люди. Граждане с достатком среднего и выше среднего уровня живут по принципу: государство, ты нам не мешай. А бедные, наоборот, живут по принципу: государство, ты нам помоги», - сказал Дмитрий Журавлев

По его словам, студенты очень активно голосовали онлайн и были счастливы, что есть такая возможность.

«Уверен, что такой формат электронного голосования у нас в стране приживется. Я человек старой школы и сходил отдать свой голос на участок, но понимаю, что онлайн голосование — это завтрашний день и, безусловно, эта практика будет распространяться в дальнейшем. Молодое поколение живет, не расставаясь со смартфонами, и очень важно, что они со временем так же будут активно голосовать, как и их родители. Очень правильно, что их голоса будут услышаны», - отметил Дмитрий Журавлев.

«Хотелось бы, чтобы в следующем избирательном цикле было больше городов, которые имеют возможность электронно голосовать, - сказал Дмитрий Журавлев. - Понятно, что не будет это по всей России, но исключительно потому что не везде есть достойный технический уровень. Как, например, проводить онлайн в Великом Новгороде, где просто нет такой городской платформы, как мос.ру в Москве? Они технически не смогут провести такую кампанию. Но процесс, как говорится, пошёл и будет только ускоряться. Думаю, что в следующем году, во время выборов в Госдуму уже можно будет устраивать онлайн голосование не в двух, а, допустим, в 10 регионах».

Ещё одна новация, которую отмечает политолог — голосование в течение недели, а не одного дня.

«Всё было организованно очень хорошо. Некоторые беспокоились, что это дает больше времени для подтасовок результатов волеизъявления, каких-то нелегитимных действий со стороны избирательных комиссий. Но работало очень много наблюдателей, везде стояли камеры, которые 24 часа в сутки следили за урнами, так что с вероятностью 99,99% на чистоту голосования такой временной разброс не повлиял. Только комиссиям было, конечно, сложнее работать, но зато была обеспечена большая безопасность для избирателей в период борьбы с коронавирусом», - добавил он.

«Когда-то был хороший лозунг: легитимность важнее победы. И это правильно. Для власти, особенно для федеральной, важно не просто получить условный плюс на этом голосовании, а именно такой плюс, который признает общество. И в этом смысле власть заинтересована в отсутствии нарушений и способна это проконтролировать. Пределов совершенству, конечно, нет, но это голосование — лучший вариант из всех, которые я видел», - заключил эксперт.

Напомним, как отмечают многочисленные эксперты и наблюдатели, голосование по поправкам в Конституцию РФ в Москве проходит в атмосфере максимальной открытости. Столица задает высокий электоральный стандарт, обеспечивая присутствие обученных наблюдателей на всех участках, тотальное видеонаблюдение и высокую техническую оснащенность.



