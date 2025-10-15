Средства ПВО сбили два дрона ВСУ над Белгородской областью
Российские средства противовоздушной обороны в течение пяти часов уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, инциденты произошли 15 октября в период с 16:00 до 21:00 мск. Оба дрона были самолетного типа и были ликвидированы дежурными расчетами ПВО, отмечает RT.
В регионе с апреля 2022 года действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. Меры были введены на фоне обострения ситуации у границы с Украиной и роста активности украинских вооруженных сил в приграничных районах.
С августа 2024 года в Белгородской области действует режим контртеррористической операции, а с 15 августа текущего года обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального уровня, передает «Радиоточка НСН».
