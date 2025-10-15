Средства ПВО сбили два дрона ВСУ над Белгородской областью

В регионе с апреля 2022 года действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. Меры были введены на фоне обострения ситуации у границы с Украиной и роста активности украинских вооруженных сил в приграничных районах.

С августа 2024 года в Белгородской области действует режим контртеррористической операции, а с 15 августа текущего года обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального уровня, передает «Радиоточка НСН».

