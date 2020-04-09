Украинцев обвинили в попытках поссорить Россию и Италию
Политолог и переводчик Марк Бернардини в эфире НСН не исключил вмешательство третьей стороны в выяснение «истинных целей» пребывания российских медиков в Италии.
На сайте Change.org появилась петиция с призывом к премьер-министру, главам Минобороны и МИД Италии объяснить «истинные цели» российских военных медиков, прибывших в страну для помощи в борьбе с коронавирусом.
Политолог и переводчик Марк Бернардини в эфире НСН объяснил, что здесь высока вероятность вмешательства третьей стороны, а именно Украины. И попросил украинцев самих покинуть Италию.
«Насколько мне известно, данная петиция организована украинкой, которая проживает в Италии. Это уже о чем-то говорит. Украинцев, кстати, в Италии много, особенно женщин, которые присматривают за стариками, гастарбайтеров и так далее. За исключением этих людей, среди итальянского населения я абсолютно не заметил, чтобы кто-то эту петицию разделял, по крайней мере, судя по прочитанным мною комментариям в сети. Может единицы и разделяют, но мне они не попались. Это непроверенная информация, но судя по тому, что я вижу, здесь замешена третья сторона. И знаете что, я хотел бы обратиться к таким украинцам: вы сами убирайтесь из этой страны. У многих на вас именно такая реакция», – говорит он.
Эксперт также рассказал, кому, кроме Украины, еще было бы выгодно поссорить Россию и Италию.
«Не всему Евросоюзу, но восточно-европейским и северо-европейским странам. Потому что испанцы и французы, к примеру, не занимают такую позицию. Они прекрасно понимают, что у них на первом месте сейчас совсем другие вопросы стоят в собственных странах. А вот Польша, Великобритания – там давнейший разговор. Также, понятно, что НАТО, и, самое главное, это организация военная, в отличие от Евросоюза. И США, конечно», – отмечает Бернардини.
Ранее сенатор Владимир Джабаров назвал позицию авторов петиции аморальной. А журналист Илья Варламов в эфире НСН назвал российскую помощь для Италии каплей в море и большой пиар-акцией.
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