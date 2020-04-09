Украинцев обвинили в попытках поссорить Россию и Италию

«Насколько мне известно, данная петиция организована украинкой, которая проживает в Италии. Это уже о чем-то говорит. Украинцев, кстати, в Италии много, особенно женщин, которые присматривают за стариками, гастарбайтеров и так далее. За исключением этих людей, среди итальянского населения я абсолютно не заметил, чтобы кто-то эту петицию разделял, по крайней мере, судя по прочитанным мною комментариям в сети. Может единицы и разделяют, но мне они не попались. Это непроверенная информация, но судя по тому, что я вижу, здесь замешена третья сторона. И знаете что, я хотел бы обратиться к таким украинцам: вы сами убирайтесь из этой страны. У многих на вас именно такая реакция», – говорит он.

Эксперт также рассказал, кому, кроме Украины, еще было бы выгодно поссорить Россию и Италию.

«Не всему Евросоюзу, но восточно-европейским и северо-европейским странам. Потому что испанцы и французы, к примеру, не занимают такую позицию. Они прекрасно понимают, что у них на первом месте сейчас совсем другие вопросы стоят в собственных странах. А вот Польша, Великобритания – там давнейший разговор. Также, понятно, что НАТО, и, самое главное, это организация военная, в отличие от Евросоюза. И США, конечно», – отмечает Бернардини.

Ранее сенатор Владимир Джабаров назвал позицию авторов петиции аморальной. А журналист Илья Варламов в эфире НСН назвал российскую помощь для Италии каплей в море и большой пиар-акцией.

