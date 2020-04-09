«Аморально»: Сенатор Джабаров о петиции против российских медиков в Италии
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров раскритиковал авторов петиции с требованием к властям Италии рассказать об «истинных целях» российских военных медиков, прибывших в страну для борьбы с коронавирусом. Среди авторов — жительница Италии украинского происхождения Наталья Гебрич.
«Ей приятнее видеть, как погибают сотнями итальянцы, чем смотреть, как мы спасаем итальянских стариков? Это аморально», - заявил сенатор в комментарии РИА ФАН. Он не исключил, что авторы инициативы отрабатывают чей-то заказ — вероятно, украинских националистов.
По мнению Джабарова, авторов петиции могут осудить сами итальянцы.
Гебрич кажется подозрительным, что российские специалисты обрабатывают дома престарелых в Бергамо «неизвестным веществом». Она также говорит о якобы имеющихся угрозах со стороны властей РФ в адрес итальянских журналистов, назвавших российскую помощь бесполезной, и задаётся вопросом, почему среди прибывших специалистов много военных.
Джабаров объяснил, что военные вирусологи работают по приказу, поэтому могут быстро собраться и выехать - с гражданским персоналом было бы сложнее.
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