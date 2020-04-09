«Аморально»: Сенатор Джабаров о петиции против российских медиков в Италии

«Ей приятнее видеть, как погибают сотнями итальянцы, чем смотреть, как мы спасаем итальянских стариков? Это аморально», - заявил сенатор в комментарии РИА ФАН. Он не исключил, что авторы инициативы отрабатывают чей-то заказ — вероятно, украинских националистов.

По мнению Джабарова, авторов петиции могут осудить сами итальянцы.

Гебрич кажется подозрительным, что российские специалисты обрабатывают дома престарелых в Бергамо «неизвестным веществом». Она также говорит о якобы имеющихся угрозах со стороны властей РФ в адрес итальянских журналистов, назвавших российскую помощь бесполезной, и задаётся вопросом, почему среди прибывших специалистов много военных.

Джабаров объяснил, что военные вирусологи работают по приказу, поэтому могут быстро собраться и выехать - с гражданским персоналом было бы сложнее.

