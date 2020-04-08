Варламов надеется, что врачи будут получать надбавку и после пандемии

Илья Варламов: «Если вы вдруг пропустили, я напомню, что туда отправили наших военных, которые помогали с санитарной обработкой в борьбе с коронавирусом. Это была больше пиар-акция, чем какая-то реальная помощь, ну, потому что в том составе, который туда отправили, это капля в море в сравнении с происходящей катастрофой в Италии. Конечно, очень много внимания уделялось там пиару. В какой-то момент наши пропагандисты даже сняли ролик о том, что итальянцы вывешивают флаги России и поют русский гимн. Как потом оказалось, вывесила это сотрудница какого-то нашего федерального канала, которая живет в Италии. В общем, идет какая-то пиар война. Одни обвиняют, что мы туда послали каких-то шпионов, а наши рассказывают, как все нам благодарны. Не имеет смысла в этом разбираться, если в чем-то помогают, то помогают и молодцы», – говорит он в беседе с НСН.

