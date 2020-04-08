Варламов надеется, что врачи будут получать надбавку и после пандемии
Журналист Илья Варламов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Путин пообещал доплаты медикам, лечащим больных коронавирусом
Президент России Владимир Путин пообещал ежемесячные доплаты медикам, лечащим людей с коронавирусом. По 80 тысяч рублей – врачам, по 50 тысяч – среднему медперсоналу, младшему – по 25 тысяч рублей.
Илья Варламов: «У нас в стране врачи, несмотря на значимость профессии, несмотря на те риски, которые они несут, получали действительно какие-то несерьезные деньги. Сегодня, когда врачи берут на себя основной удар по борьбе с болезнью, мне кажется, совершенно нормальным, что они получат такие прибавки. Я надеюсь, что эта история не закончится. И после того, как мы преодолеем эту напасть, врачи у нас будут получать достойную зарплату, не только во время пандемии, а будут получать ее и дальше», – рассуждает в эфире НСН Илья Варламов.
Итальянцы потребовали от России извинения за «русофобские фейки»
Итальянская газета потребовала от России извинений за «русофобские фейки». Ранее Министерство обороны России сообщило, что Италия не оценила помощь, которую оказала наша страна в борьбе с распространением коронавируса. Итальянские журналисты опровергают такую информацию, подчеркивая, что они лишь опасались присутствия разведки среди российских военных.
Илья Варламов: «Если вы вдруг пропустили, я напомню, что туда отправили наших военных, которые помогали с санитарной обработкой в борьбе с коронавирусом. Это была больше пиар-акция, чем какая-то реальная помощь, ну, потому что в том составе, который туда отправили, это капля в море в сравнении с происходящей катастрофой в Италии. Конечно, очень много внимания уделялось там пиару. В какой-то момент наши пропагандисты даже сняли ролик о том, что итальянцы вывешивают флаги России и поют русский гимн. Как потом оказалось, вывесила это сотрудница какого-то нашего федерального канала, которая живет в Италии. В общем, идет какая-то пиар война. Одни обвиняют, что мы туда послали каких-то шпионов, а наши рассказывают, как все нам благодарны. Не имеет смысла в этом разбираться, если в чем-то помогают, то помогают и молодцы», – говорит он в беседе с НСН.
Половина россиян не верит официальной статистике по коронавирусу
Половина россиян не верит официальной статистике по коронавирусу. Таковы результаты исследования от Высшей школы экономики. Из них 30% назвали цифры сильно заниженными, 20% полагают, что данные занижены незначительно. Достоверной информацию властей сочли 12% опрошенных, 6% полагают цифры завышенными.
Илья Варламов: «Это говорит только о том, какой у нас уровень доверия к власти. К сожалению, уровень доверия низкий, не раз случалось, что власти обманывали, давали неточную статистику, особенно, если посмотреть то, что происходят по телевизору, конечно, доверия не будет никакого. Даже если сейчас давать проверенные объективные данные, доверия не будет. Это вопрос репутации, которую легко потерять и непросто восстановить», – отмечает Илья Варламов для слушателей НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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