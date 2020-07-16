Политолог: протесты против поправок в Конституцию не станут массовыми

«Любые столкновения людей с полицией - это всегда плохо, но, с другой стороны, закон должен быть исполнен», - напомнил политолог.

Вряд ли аналогичные акции продолжатся, по крайней мере не перерастут в массовое недовольство, считает Журавлев. Однако, как и любые протестные действия, они свидетельствуют о наличии дистанции между обществом и государством.

«Напрямую это шествие ни на что не повлияет: поправки приняты, референдум прошел. Серьезных нареканий он не вызвал даже у самих оппозиционеров. По крайней мере, в момент его прохождения. Поэтому довольно трудно сейчас будет поднять большую волну протестов. Но вот на более дальнее расстояние это может повлиять, потому что любые несанкционированные шествия политического характера усиливают дистанцию между обществом и государством, а это всегда вредно. Но, с другой стороны, что теперь делать? Отменить результаты референдума только потому, что определенная часть населения недовольна? Нет ни одного политического решения, которым довольно 100 процентов населения», - считает политолог.

В России 1 июля завершилось голосование по поправкам к Конституции РФ. Согласно данным Центральной избирательной комиссии, поправки поддержали 77,92 % россиян, против высказались 21, 27 %. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников в беседе с НСН выразил мнение, что россияне проголосовали за главу государства Владимира Путина, а не за новую редакцию Конституции.



