СМИ: Перед встречей с Зеленским Трамп созвонится с Путиным

Отмечается, что беседа состоится перед встречей главы Белого дома с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая намечена на 17 октября.

Как пишет RT, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что у российского лидера 16 октября «возможен вечерний международный телефонный разговор», не уточнив, с кем именно.

Ранее Трамп заявил, что может обсудить с Путиным поставку Украине крылатых ракет Tomahawk, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

