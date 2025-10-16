СМИ: Перед встречей с Зеленским Трамп созвонится с Путиным

Президент США Дональд Трамп намерен 16 октября поговорить по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом со ссылкой на источники сообщает портал Axios.

Трамп заявил, что может обсудить с Зеленским планируемое наступление

Отмечается, что беседа состоится перед встречей главы Белого дома с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая намечена на 17 октября.

Как пишет RT, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что у российского лидера 16 октября «возможен вечерний международный телефонный разговор», не уточнив, с кем именно.

Ранее Трамп заявил, что может обсудить с Путиным поставку Украине крылатых ракет Tomahawk, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / EPA / JIM LO SCALZO
ТЕГИ:Телефонный РазговорВладимир ПутинДональд Трамп

