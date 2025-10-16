«Дайте дышать!»: Как бороться с нехваткой аптек в отдаленных регионах
В России необходимы новые концепции оказания аптечной помощи и подготовки квалифицированных провизоров и фармацевтов, сказал НСН Ян Власов.
Открытие аптечных пунктов в отдаленных районах невыгодно владельцам частных аптек, необходимо развивать и поддерживать существующие в некоторых регионах государственные аптечные сети. Об этом в пресс-центре НСН заявил сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.
«В отдаленных районах не хватает аптечных пунктов, потому что это невыгодно частникам, а других аптек нет. В некоторых регионах есть государственные аптечные сети — их надо развивать, поддерживать, выделять какие-то средства. Кроме того, регулирование работы аптек сейчас идет по закону «О торговле». Пока не будет переписано значительное количество правил, которые дадут аптекам дышать, у нас не будет ни востребованных специалистов, ни аптек в востребованных местах даже компактного проживания граждан. Нам нужны новые концепции оказания аптечной помощи в рамках системы здравоохранения и концепции формирования фармацевта или провизора как специалиста», — сказал Власов.
Ранее исполняющий директор СРО «Ассоциация независимых аптек», глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова заявила, что фармацевты и провизоры — это высококвалифицированные специалисты, на которых лежит огромная ответственность, в то же время аптечная отрасль столкнулась с острым дефицитом кадров, который сегодня составляет 30% и более. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
