Россиянам объяснили, почему Макрон не попал в ТОП-50 самых популярных политиков
Непопадание президента Франции Эммануэля Макрона в ТОП-50 самых популярных политиков связано с тем, что французы недоволны его политикой. Об этом «ФедералПресс» заявила член экспертного клуба «Дигория» Дарья Кривешко.
Она напомнила, что когда-то Макрона воспринимали в стране, как «символ нового курса Франции», однако в настоящее время уровень одобрения его деятельности стремительно снижается - за месяц он упал с 70% до 78%.
«Рост недовольства говорит о том, что «макронизм» сталкивается с массовым неприятием не только среди оппозиции, но и среди рядовых граждан», – указала эксперт.
Кривешко добавила, что сейчас рейтинг одобрения даже у самых известных французских политиков не превышает 50%.
Ранее политолог-европеист Вадим Трухачев допустил, что Макрон может подать в отставку, если на улицы выйдет не менее 1% населения Франции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
