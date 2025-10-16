Россиянам объяснили, почему Макрон не попал в ТОП-50 самых популярных политиков

Она напомнила, что когда-то Макрона воспринимали в стране, как «символ нового курса Франции», однако в настоящее время уровень одобрения его деятельности стремительно снижается - за месяц он упал с 70% до 78%.

«Рост недовольства говорит о том, что «макронизм» сталкивается с массовым неприятием не только среди оппозиции, но и среди рядовых граждан», – указала эксперт.

Кривешко добавила, что сейчас рейтинг одобрения даже у самых известных французских политиков не превышает 50%.

Ранее политолог-европеист Вадим Трухачев допустил, что Макрон может подать в отставку, если на улицы выйдет не менее 1% населения Франции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

