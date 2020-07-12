Путин рассказал, как относится к критике в свой адрес

Президент напомнил, что всегда есть люди, которые не согласны с властями, и считают, что могут предложить лучшие идеи, чем чиновники или президент.

«Это совсем не значит, что я буду реализовывать то, что услышал, но знать всю палитру мнений, оценок и предложений — это полезно», — отметил Путин.

В июне российский президент сказал, что к критическим замечаниям и давно привык и на них не обижается. Путин отметил их неизбежность из-за законов развития любого общества.

