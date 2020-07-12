Путин рассказал, как относится к критике в свой адрес
Российский лидер Владимир Путин рассказал об отношении к критике в свой адрес. Президент считает, что обязан прислушиваться к ней и считает конструктивные предложения полезными.
«Если есть еще какие-то предложения конструктивные, конечно, я с удовольствием к этому прислушиваюсь», — заявил глава государства в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» канала «Россия 1».
Президент напомнил, что всегда есть люди, которые не согласны с властями, и считают, что могут предложить лучшие идеи, чем чиновники или президент.
«Это совсем не значит, что я буду реализовывать то, что услышал, но знать всю палитру мнений, оценок и предложений — это полезно», — отметил Путин.
В июне российский президент сказал, что к критическим замечаниям и давно привык и на них не обижается. Путин отметил их неизбежность из-за законов развития любого общества.
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