В Петербурге уличную певицу арестовали за песни иноагентов

Наказание певице назначили за выступление, на котором она вместе с музыкальной группой исполняла песни признанных в РФ иноагентами артистов, в том числе запрещённые.

В объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга отметили, что 18-летняя девушка организовала несогласованное культурно-массовое мероприятие. За это ей назначили наказание в виде 13 суток административного ареста.

Ранее Санкт-Петербургский городской суд признал экстремистской и запретил песню «Выключите гимн» группы «Порнофильмы», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

