В Петербурге уличную певицу арестовали за песни иноагентов
В Санкт-Петербурге арестовали выступающую под псевдонимом Наоко студентку музыкального училища имени Н.А. Римского-Корсакова Диану Логинову. Об этом сообщает RT.
Наказание певице назначили за выступление, на котором она вместе с музыкальной группой исполняла песни признанных в РФ иноагентами артистов, в том числе запрещённые.
В объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга отметили, что 18-летняя девушка организовала несогласованное культурно-массовое мероприятие. За это ей назначили наказание в виде 13 суток административного ареста.
Ранее Санкт-Петербургский городской суд признал экстремистской и запретил песню «Выключите гимн» группы «Порнофильмы», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Устроят акции: Селедка подешевеет на 30% к декабрю
- Продюсер Дворцов предрек Валерии успех на Grammy
- В Петербурге уличную певицу арестовали за песни иноагентов
- Россиянам объяснили, почему Макрон не попал в ТОП-50 самых популярных политиков
- «Дайте дышать!»: Как бороться с нехваткой аптек в отдаленных регионах
- Рекордный спрос на антидепрессанты объяснили отказом от народных средств
- Путин заявил, что уровень газификации в России приближается к 75%
- Фармацевты предупредили о дефиците кадров в аптеках
- Четыре мирных жителя Белгородской области были ранены при атаках ВСУ
- Россияне стали чаще слушать песню Валерии после новостей про «Грэмми»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru