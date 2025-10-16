Путин заявил, что уровень газификации в России приближается к 75%
16 октября 202516:19
Уровень газификации в России приблизился к 75%. Как сообщает RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На пленарном заседании «Российской энергетической недели» он уточнил, что показатель составляет 74,7%. С 2019 года уровень газификации в стране вырос на 6,1%.
«И, безусловно, будет расти дальше», - заключил глава государства.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия готова увеличить поставки газа в Европу при получении соответствующего запроса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
