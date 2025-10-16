Продюсер Дворцов предрек Валерии успех на Grammy
16 октября 202517:14
Российскую певицу Валерию будет ждать успех на премии Grammy. Об этом сайту aif.ru заявил продюсер Сергей Дворцов.
Он позравил исполнительницу с попаданием в лонг-лист премии и отметил, что «дальше будет только лучше».
«Я очень уважаю Валерию. Всё, что она делает, достойно уважения. Конечно, теперь она удостоверилась в своих силах», - добавил Дворцов.
Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил «Радиоточке НСН», что выдвижение его супруги Валерии на Grammy стало сюрпризом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
