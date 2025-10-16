Продюсер Дворцов предрек Валерии успех на Grammy

Российскую певицу Валерию будет ждать успех на премии Grammy. Об этом сайту aif.ru заявил продюсер Сергей Дворцов.

Россияне стали чаще слушать песню Валерии после новостей про «Грэмми»

Он позравил исполнительницу с попаданием в лонг-лист премии и отметил, что «дальше будет только лучше».

«Я очень уважаю Валерию. Всё, что она делает, достойно уважения. Конечно, теперь она удостоверилась в своих силах», - добавил Дворцов.

Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил «Радиоточке НСН», что выдвижение его супруги Валерии на Grammy стало сюрпризом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Никольский
ТЕГИ:МузыкаПремияПевицаВалерия

Горячие новости

Все новости

партнеры