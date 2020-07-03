Сенатор: Итоги голосования отражают уровень доверия президенту

1 июля в России завершилось голосование по поправкам к Конституции РФ. Согласно данным Центральной избирательной комиссии, поправки поддержали 77,92 % россиян, против высказались 21, 27 %. Таким образом, поправки одобрены и вступают в законную силу с 4 июля.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников в беседе с НСН выразил мнение, что россияне проголосовали за главу государства, а не за новую редакцию Конституции.