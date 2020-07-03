Сенатор: Итоги голосования отражают уровень доверия президенту
1 июля в России завершилось голосование по поправкам к Конституции РФ. Согласно данным Центральной избирательной комиссии, поправки поддержали 77,92 % россиян, против высказались 21, 27 %. Таким образом, поправки одобрены и вступают в законную силу с 4 июля.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников в беседе с НСН выразил мнение, что россияне проголосовали за главу государства, а не за новую редакцию Конституции.
«Я думаю, что цифра 75-78 процентов абсолютно прогнозируемая. Потому что она отражает уровень доверия россиян президенту. При всех голосованиях его рейтинг базировался на этой цифре, поэтому я считаю, что голосуя за Конституцию, люди голосовали за президента», – отметил он.
Такую же позицию в эксклюзивном интервью НСН ранее выразил главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев. Правда журналист с сожалением отметил, что либералы потерпели поражение по итогам голосования по поправкам.
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