«Не только Украина»: Названы три главных темы на встрече Лаврова и Рубио
Несмотря на резкие заявления Трампа, процесс восстановления двусторонних отношений России и США продолжается, заявил НСН Александр Акимов.
Настоящие переговоры между США и Россией идут за кулисами, а не публике. На данный момент есть три важнейших темы для обсуждения, рассказал американист, политолог, член экспертного клуба «Дигория» Александр Акимов в разговоре с НСН.
Встреча министра иностранных дел Сергея Лаврова и государственного секретаря США Марко Рубио запланирована на 19 часов вечера по московскому времени в среду 24 сентября, следует из графика главы американского внешнеполитического ведомства. Вечером вторника 23 сентября президент США Дональд Трамп позволил себе ряд неоднозначных заявлений. Он назвал Россию «бумажным тигром», а также обвинил Москву в «бесцельном продолжении войны» и предложил Украине попробовать «отвоевать ее территории». Акимов подчеркнул, что на эти слова не стоит обращать внимания.
«Глобальная партия войны, в первую очередь Великобритания, делают все для того, чтобы администрация США не смогла достичь компромиссных договоренностей с Россией по всем вопросам. Но у Путина и Трампа сохраняется возможность поговорить по телефону. Они в любой момент могут пообщаться и обращаются друг к другу на “ты”, и в целом их личные отношения находятся на очень высоком уровне. Поэтому я бы не придавал серьезного значения публичной риторике, поскольку более важные договоренности и разговоры происходят за кулисами», — отметил он.
Политолог также подчеркнул, что государственному секретарю США Рубио и министру иностранных дел России Сергею Лаврову есть о чем поговорить, помимо украинского вопроса.
«У российских представителей сохраняется надежда на продолжение восстановления отношений. Президент Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета Безопасности заявил о том, что Россия готова пойти на пролонгацию договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). Это один из ключевых элементов системы контроля над вооружениями. Москва проявила такой жест доброй воли. Скорее всего, у Рубио и Лаврова этот вопрос будет стоять на повестке дня, а также возобновление прямого авиасообщения между Россией и США и восстановление полноценной работы российских дипломатических представительств и консульских учреждений», — уточнил он.
Ранее Акимов объяснил НСН, почему Трамп не присоединится к европейским санкциям.
