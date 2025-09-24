Настоящие переговоры между США и Россией идут за кулисами, а не публике. На данный момент есть три важнейших темы для обсуждения, рассказал американист, политолог, член экспертного клуба «Дигория» Александр Акимов в разговоре с НСН.

Встреча министра иностранных дел Сергея Лаврова и государственного секретаря США Марко Рубио запланирована на 19 часов вечера по московскому времени в среду 24 сентября, следует из графика главы американского внешнеполитического ведомства. Вечером вторника 23 сентября президент США Дональд Трамп позволил себе ряд неоднозначных заявлений. Он назвал Россию «бумажным тигром», а также обвинил Москву в «бесцельном продолжении войны» и предложил Украине попробовать «отвоевать ее территории». Акимов подчеркнул, что на эти слова не стоит обращать внимания.