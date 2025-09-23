Рубио заявил, что санкции против РФ навредят посреднической роли США по Украине
23 сентября 202516:55
Президент США Дональд Трамп в какой-то момент может решить ввести новые санкции против России. Как пишет RT, об этом заявил глава американского Госдепа Марко Рубио.
По его словам, в этом случае посредническая роль Вашингтона в урегулировании конфликта уменьшится.
«И этот конфликт будет длиться еще два года, еще сотни тысяч людей погибнут», - заключил он.
Ранее Рубио заявил, что США является единственным в мире государством, имеющим возможность говорить и с Москвой, и с Киевом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
