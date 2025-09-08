Прагматизм против санкций: Трамп не пойдет на поводу у Евросоюза
Предыдущие антироссийские санкции сделали экономику России сильнее, европейским элитам следует задуматься и попытаться договорится с Москвой, сказал НСН Александр Акимов.
Президент США Дональд Трамп не пойдет на введение антироссийских санкций, поскольку неоднократно не только словами, но и действиями демонстрировал стремление восстановить сотрудничество с Москвой. Яркое тому подтверждение — российско-американский саммит на Аляске 15 августа. Об этом НСН заявил американист, политолог, член экспертного клуба «Дигория» Александр Акимов.
Делегация ЕС посетит Вашингтон для обсуждения санкций против России, пишет агентство Bloomberg. Страны Евросоюза рассчитывают ввести дополнительные санкции против банковского, нефтяного сектора России, ее платежных систем и криптобирж, а также убедить США поучаствовать в новых ограничениях. Акимов заявил, что ЕС не сможет убедить Трампа ввести против России новые санкции.
«Трамп много раз отвергал санкционные инициативы Евросоюза. Он занимает прагматичную позицию и заинтересован в восстановлении российско-американских отношений, свидетельством чему является двухсторонний российско-американский саммит на Аляске, который прошел 15 августа. У бизнеса США есть большой интерес к развитию сотрудничества с Россией в сфере Арктики, Северного морского пути, редкоземельных металлов, стратегически важного сырья, нефтегазовой отрасли, ряде других сфер и отраслей. Американская торговая палата в России периодически заявляет о необходимости снятия санкций с России и возобновления всего комплекса российско-американского экономического сотрудничества. Отмечу, что тему снятия санкций Вашингтон все время привязывает к теме украинского урегулирования. Трамп напрямую обращается к ЕС с требованием ввести санкции против Индии, чего Евросоюз не делает, требуя от Трампа ввести вторичные санкции против России. Возможны чисто технические меры, которые не окажут влияния на общий фон отношений России и США, тем более, что на администрацию Трампа идет давление со всех сторон», — сказал Акимов.
Собеседник НСН подчеркнул, что, несмотря на все старания Евросоюза разрушить российскую экономику санкциями, она лишь крепнет и занимает сейчас четвертое место в мире.
«Страны ЕС уже не в первый раз предлагают санкции против России, которые привели к тому, что Россия приобретает все больший финансовый, экономический и технологический суверенитет, проводит и реализует на практике программы импортозамещения в промышленности, в сельском хозяйстве, финансовом и банковском секторах. Новые санкции лишь приведут к издержкам для экономик Евросоюза. Согласно статистике Международного валютного фонда, ООН и Всемирного банка, позиции России в экономическом рейтинге крайне устойчивые, она занимает четвертое место в мире. Москва уже научилась жить в условиях ограничений и активно сотрудничает с Китаем, Индией, Турцией, Бразилией, ЮАР. Разворот России на Восток в сфере газовой и нефтяной промышленности позволил России переориентировать многие поставки с европейского на азиатский рынок. Может быть, европейским элитам стоило бы задуматься об этом и прекратить санкционную истерию против России, начать договариваться и искать компромиссы», — заявил политолог.
В заключение Акимов отметил, что даже после начала спецоперации России на Украине некоторое время наблюдался рост товарооборота между ЕС и Россией.
«Некоторое время даже после начала СВО намечался рост товарооборота между Россией и Евросоюзом по некоторым экономическим индикаторам, товарам. Несмотря на то, что газопровод “Северный поток” прекратил свою работу из-за диверсии, “Турецкий поток” продолжает работать, это важнейший транспортный и газовый маршрут, который позволяет России торговать со странами Европы, причем поставки по нему лишь увеличиваются. Возможностей для торговли очень много — это и совместные предприятия, и поставки стратегически важного сырья, которые тоже могут возобновиться при учете Евросоюзом национальных экономических интересов России», — подытожил он.
Ранее Евросоюз обсуждает возможность введения санкций против Китая и других стран, покупающих у России нефть и газ.
