«Трамп много раз отвергал санкционные инициативы Евросоюза. Он занимает прагматичную позицию и заинтересован в восстановлении российско-американских отношений, свидетельством чему является двухсторонний российско-американский саммит на Аляске, который прошел 15 августа. У бизнеса США есть большой интерес к развитию сотрудничества с Россией в сфере Арктики, Северного морского пути, редкоземельных металлов, стратегически важного сырья, нефтегазовой отрасли, ряде других сфер и отраслей. Американская торговая палата в России периодически заявляет о необходимости снятия санкций с России и возобновления всего комплекса российско-американского экономического сотрудничества. Отмечу, что тему снятия санкций Вашингтон все время привязывает к теме украинского урегулирования. Трамп напрямую обращается к ЕС с требованием ввести санкции против Индии, чего Евросоюз не делает, требуя от Трампа ввести вторичные санкции против России. Возможны чисто технические меры, которые не окажут влияния на общий фон отношений России и США, тем более, что на администрацию Трампа идет давление со всех сторон», — сказал Акимов.

Собеседник НСН подчеркнул, что, несмотря на все старания Евросоюза разрушить российскую экономику санкциями, она лишь крепнет и занимает сейчас четвертое место в мире.

«Страны ЕС уже не в первый раз предлагают санкции против России, которые привели к тому, что Россия приобретает все больший финансовый, экономический и технологический суверенитет, проводит и реализует на практике программы импортозамещения в промышленности, в сельском хозяйстве, финансовом и банковском секторах. Новые санкции лишь приведут к издержкам для экономик Евросоюза. Согласно статистике Международного валютного фонда, ООН и Всемирного банка, позиции России в экономическом рейтинге крайне устойчивые, она занимает четвертое место в мире. Москва уже научилась жить в условиях ограничений и активно сотрудничает с Китаем, Индией, Турцией, Бразилией, ЮАР. Разворот России на Восток в сфере газовой и нефтяной промышленности позволил России переориентировать многие поставки с европейского на азиатский рынок. Может быть, европейским элитам стоило бы задуматься об этом и прекратить санкционную истерию против России, начать договариваться и искать компромиссы», — заявил политолог.

