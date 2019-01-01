Названа истинная причина протеста против храма в Екатеринбурге

Причиной конфликта вокруг строительства храма св. Екатерины на месте сквера в Екатерибурге выступает общее недовольство властью, социальная депрессия населения. Об этом в эфире НСН рассказал глава Политической экспертной группы Константин Калачев.

«Конечно, это протест против власти. Сначала навязали непопулярного губернатора, затем лишили возможности избирать мэра. Есть и проблема избытка храмов в Екатеринбурге. Зато есть недостаток в скверах, в благоустроенных зеленых пространствах. С зелеными насаждениями в Екатеринбурге хуже чем в других миллионниках», - указал он.