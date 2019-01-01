Политика

Названа истинная причина протеста против храма в Екатеринбурге

16 мая14:00
Георгий Гагарин

Глава Политической экспертной группы в эфире НСН прокомментировал ситуацию в уральском миллионнике.

Причиной конфликта вокруг строительства храма св. Екатерины на месте сквера в Екатерибурге выступает общее недовольство властью, социальная депрессия населения. Об этом в эфире НСН рассказал глава Политической экспертной группы Константин Калачев.

«Конечно, это протест против власти. Сначала навязали непопулярного губернатора, затем лишили возможности избирать мэра. Есть и проблема избытка храмов в Екатеринбурге. Зато есть недостаток в скверах, в благоустроенных зеленых пространствах. С зелеными насаждениями в Екатеринбурге хуже чем в других миллионниках», - указал он.

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Политолог уверен, что ненужный храм стал лишь поводом для взрыва. «Но проблема не только в этом, конечно. Триггером протеста может быть все что угодно. Началось все с храма, но на самом деле это протест против неуважения к людям, против того, что не выстроена коммуникация между властью и населением. Это борьба за собственное достоинство. В городах-миллионниках, не только в Екатерибурге, сейчас критическое отношение к власти, пониженное социальное самочувствие. И нужен только повод», - отметил собеседник НСН.

Ранее бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман выступил против строительства храма на месте сквера в родном городе. Напомним, накануне протестующих против храма жителей города разогнал ОМОН. По разным данным, было задержано от 26 до 60 человек.

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ФОТО: РИА Новости
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