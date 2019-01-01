Общество

Ройзман высказался о конфликте вокруг сквера и храма в Екатеринбурге

16 мая12:32

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман выступил против строительства храма на месте сквера в родном городе. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По словам бывшего градоначальника, губернатор расплачивается сквером за храм. Именно ему, по его мнению, и предстоит решить этот конфликт.

«Губернатор за какие-то личные услуги рассчитался за храм городским сквером. Он должен сейчас это остановить. Я однозначно за сквер, я считаю, что вообще ничего нельзя строить в скверах. Это принципиальная моя позиция, и она никогда не менялась», — заявил Ройзман.

При этом экс-мэр подчеркнул, что не намерен подливать керосин в разгоревшийся костёр споров вокруг конфликта. Добавим, во время пребывания в должности мэра Ройзман одобрял проект строительства храма Святой Екатерины, однако считал его неверно представленным, отмечает Ura.ru. Тогда горожане также активно протестовали против намечавшегося строительства.

Не против храма, но против хама

Напомним, конфликт между горожанами и местными властями разгорелся в Екатеринбурге в понедельник, 13 мая. Люди вышли к месту предполагаемого строительства храма на месте городского сквера, чтобы донести до властей своё мнение. В ходе акции протеста был сломан забор, ограждающий место под стройку. Позднее в ситуацию вмешался губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и пообещал стать посредником между недовольными гражданами и сторонниками стройки. В четверг стало известно о ряде задержанных участников акции протеста, 21 человек был арестован решением суда.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕкатеринбургХрамыАкция ПротестаЕвгений Ройзман

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