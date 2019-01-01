Ройзман высказался о конфликте вокруг сквера и храма в Екатеринбурге

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман выступил против строительства храма на месте сквера в родном городе. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По словам бывшего градоначальника, губернатор расплачивается сквером за храм. Именно ему, по его мнению, и предстоит решить этот конфликт.

«Губернатор за какие-то личные услуги рассчитался за храм городским сквером. Он должен сейчас это остановить. Я однозначно за сквер, я считаю, что вообще ничего нельзя строить в скверах. Это принципиальная моя позиция, и она никогда не менялась», — заявил Ройзман.

При этом экс-мэр подчеркнул, что не намерен подливать керосин в разгоревшийся костёр споров вокруг конфликта. Добавим, во время пребывания в должности мэра Ройзман одобрял проект строительства храма Святой Екатерины, однако считал его неверно представленным, отмечает Ura.ru. Тогда горожане также активно протестовали против намечавшегося строительства.