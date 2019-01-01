«Там и без нас хорошо!» Кураев о строительстве храма в парке Екатеринбурга

Жители Екатеринбурга вышли на стихийную акцию протеста прости строительства храма святой Екатерины в сквере у Театра драмы. Его должны возвести к 2023 году, когда город будет отмечать 300-летие. В понедельник, 13 мая, с 7 вечера и практически до утра две тысячи человек собрались на митинг, они обрушили забор и на несколько часов захватили сквер. В ситуацию вмешался губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он призвал сторонников и противников строительства к диалогу и вызвался быть посредником.

«Сейчас моя главная задача как губернатора — добиться мира, спокойствия и понимания», — написал он в своем аккаунте в соцсети. Куйвашев подчеркнул, что уличные конфликты — не тот способ, которым можно решить проблему. Он предложил обеим сторонам выбрать по пять парламентеров и собраться сегодня вечером, чтобы обсудить эту тему спокойно и конструктивно.

Протодиакон Андрей Кураев рассказал НСН, как бы поступил он, будь он на месте губернатора .

«На Руси храмы строили всем миром и для всей общины. Есть старая история, когда в неком селе заметили, что Евангелие истрепалось, стало неудобно им пользоваться. Собрали по копеечке, отправили гонца вместе с батюшкой в город за новой книгой. Целое событие для села, потому что других новостей никаких нет. И вот торжественный молебен по случаю праздника, вся деревня в храме стоит. Евангелие выносят, батюшка возглашает: "От Луки святого Евангелия чтение"…. Такое возмущение прокатилось по храму…» Почему от Луки? Мы все сдавали денежки. Так и появление нового храма должно быть общим праздником, а если этого не получается, но нужно задуматься, правильной ли мы все идем дорогой», - озвучил свою позицию клирик РПЦ.