Политолог: «Чехия потеряла лицо из-за дела во Врбетице»
Политолог Алексей Мартынов в эфире НСН считает, что Чехия утратила в Европе сильные политические позиции из-за дела о взрывах на складах во Врбетице в 2014 году.
Временно нанятые рабочие фирмы Imex Group, арендатора складов с боеприпасами в чешской Врбетице, неожиданно получили отгул за день до первого взрыва, произошедшего 15 октября 2014 года. Об этом сообщает Чешское радио.
«И, наоборот, склад в этот день решил посетить владелец фирмы Петр Бернатик-младший», — цитирует сообщение РИА Новости.
Отмечается, что рабочие должны были готовить вооружение к перевозке, однако получили отгул. При этом в феврале 2021 года полицейские на несколько часов задержали Бернатика. В его доме и фирме прошли обыски. Как отмечает Чешское радио, основываясь на этих данных, Бернатика подозревают «в том, что он может утаивать какую-либо информацию, связанную со взрывом».
Политолог Алексей Мартынов в эфире НСН заявил, что Чехия потеряла авторитет в Европе в связи с делом во Врбетице.
«Чехия сегодня ради того, чтобы угодить своим американским хозяевам, в Европе практически потеряла лицо. Авторитет, который страна имела, в «Вышеградской четверке» (неофициальное название объединения четырёх центрально-европейских государств: Польши, Чехии, Словакии и Венгрии – прим. НСН), в Восточной Европе потерян. Идя путем нагнетания конфликта с Россией по делу во Врбетице пятилетней давности, Чехия не вернет свое лицо, а только увязнет в этой неприглядной истории без прямых доказательств. Ведь по той же схеме и теми же самыми инструментами евроатлантической солидарности на Западе раскочегаривали скандал с отравлением Скрипалей. Но сейчас у США получился пшик в виде чехов, которые утрачивают свои политические позиции, и поддержавших их прибалтов», - отметил эксперт.
Алексей Мартынов обратил внимание на более интересный факт, который открылся в результате расследования дела во Врбетице. И он, по мнению политолога, может создать Чехии гораздо более серьезные проблемы.
«Пока только в России задаются вопросом, как появились частные склады оружия в центре Европы, откуда его могли перепродавать в третьи страны, где происходят вооруженные конфликты: Сирию, Украину и т.д. Эта история будет посерьезней, чем история про двух страшных русских, супершпионов Петрова и Боширова! (Александр Петров и Руслан Боширов, предполагаемые сотрудники ГРУ Генштаба Минобороны, которые, по данным чешских властей, якобы имеют отношение к делу во Врбетице. Они объявлены в розыск – прим. НСН)» - заявил собеседник НСН.
Ранее профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД России Иван Сурма в эфире НСН поддержал эту точку зрения и заявил, что Россия может добиться расследования организации нелегальной продажи оружия на территории Чехии.
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