Политолог: «Чехия потеряла лицо из-за дела во Врбетице»

Временно нанятые рабочие фирмы Imex Group, арендатора складов с боеприпасами в чешской Врбетице, неожиданно получили отгул за день до первого взрыва, произошедшего 15 октября 2014 года. Об этом сообщает Чешское радио.

«И, наоборот, склад в этот день решил посетить владелец фирмы Петр Бернатик-младший», — цитирует сообщение РИА Новости.

Отмечается, что рабочие должны были готовить вооружение к перевозке, однако получили отгул. При этом в феврале 2021 года полицейские на несколько часов задержали Бернатика. В его доме и фирме прошли обыски. Как отмечает Чешское радио, основываясь на этих данных, Бернатика подозревают «в том, что он может утаивать какую-либо информацию, связанную со взрывом».