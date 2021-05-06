«Чушь!» Полковник КГБ прокомментировал информацию о работе Петрова и Боширова в Кремле

Полковник КГБ в отставке Игорь Прелин в эфире НСН пояснил, почему предполагаемые сотрудники ГРУ Александр Петров и Руслан Боширов не могут работать в Кремле.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле работать невозможно, сообщает РИА Новости.

Комментируя заявление расследователя организации Bellingcat Христо Грозева о работе предполагаемых сотрудников ГРУ Александра Петрова и Руслана Боширова в Кремле, Песков отметил, что ничего об этом не знает.

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«Мне также не известно, что они могут работать в администрации президента. Не думаю, в администрации нет подразделения, которое занимается спортивным питанием», - добавил пресс-секретарь российского лидера.

Полковник КГБ в отставке Игорь Прелин в эфире НСН усомнился, что в Кремле, где находится администрация президента РФ, можно спрятать «шпионов».

«Чушь! Получается, сотрудник администрации президента ездит по миру и взрывает какие-то склады (боеприпасов во Врбетице. По данным чешских властей, к инциденту имеют отношение предполагаемые сотрудники ГУ Генштаба Минобороны Александр Петров и Руслан Боширов, они объявлены в розыск – прим. НСН). Структура администрации президента России известна всему миру – какие там управления, отделы, численный и персональный состав. Все это известно. Там никого лишнего не спрячешь.

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В администрации президента работали люди, которые сегодня живут за рубежом, и рассказали, что там происходит. Тот же самый Илларионов (Андрей, экс-советник президента России Владимира Путина по экономике и доверенное лицо (шерпа) президента РФ в «Большой восьмёрке» в 2000-2005 годах, с 2006 по 2021 год являлся старшим научным сотрудником института Катона (США), откуда был исключен за публикацию в своем ЖЖ о беспорядках в Капитолии 6 января 2021 года – прим. НСН) и другие», - напомнил собеседник НСН.

По мнению Игоря Прелина, к информации о работе Петрова и Боширова в Кремле нельзя относиться серьезно.

«Так, как сейчас врут на Западе, раньше невозможно было себе представить. Чтобы главы государств, министры иностранных и внутренних дел врали так откровенно, - это беспрецедентное явление в истории! А то, что врут – это видно» - заявил разведчик.

Ранее правительство Чехии заявило о возможной причастности Петрова и Боширова к взрывам в Врбетице, а Грозев рассказал чешскому изданию Novinky, что они «являются важными представителями Кремля». Сами Петров и Боширов в 2018 году рассказали, что работают в сфере спортивного питания, сообщает RT.

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ФОТО: Фото theins.ru
ТЕГИ:РазведкаАдминистрация ПрезидентаКремльПетров И Боширов
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