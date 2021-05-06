«Чушь!» Полковник КГБ прокомментировал информацию о работе Петрова и Боширова в Кремле

«Мне также не известно, что они могут работать в администрации президента. Не думаю, в администрации нет подразделения, которое занимается спортивным питанием», - добавил пресс-секретарь российского лидера.

Полковник КГБ в отставке Игорь Прелин в эфире НСН усомнился, что в Кремле, где находится администрация президента РФ, можно спрятать «шпионов».

«Чушь! Получается, сотрудник администрации президента ездит по миру и взрывает какие-то склады (боеприпасов во Врбетице. По данным чешских властей, к инциденту имеют отношение предполагаемые сотрудники ГУ Генштаба Минобороны Александр Петров и Руслан Боширов, они объявлены в розыск – прим. НСН). Структура администрации президента России известна всему миру – какие там управления, отделы, численный и персональный состав. Все это известно. Там никого лишнего не спрячешь.