Чешский генерал не поверил в участие России во взрывах в Врбетице
Экс-глава военной разведки Минобороны Чехии бригадный генерал Андор Шандор заявил, что власти республики не предоставили убедительных доказательств причастия агентов ГРУ ко взрывам на военных складах в Врбетице в 2014 году.
Он рассказал, что его удивило объяснение событий во Врбетице, в нет ни одного «качественного доказательства» о выдвинутой версии.
Генерал пояснил, что «сотрудники ГРУ» Анатолий Чепига и Александр Мишкин были накануне взрывов в Остраве, — это доказывает их пребывание в гостинице, но их присутствие на складах во Вребетице не подтверждают ни представители фирмы Imex Group, ни ее адвокат, передает РИА Новости.
Шандор также отметил, что довольно удивительно, что Прага обнародовала такую версию событий только спустя семь лет после произошедшего. Экс-глава военной разведки высказал мнение, что если бы к взрыву были причастны россияне, то у них на складе должны были быть помощники, а также на государственном уровне, которые проинформировали бы их о том, что Imex Group собирается вывозить вооружение в Болгарию.
Кроме того, Шандор назвал сомнительным, чтобы частная форма
Imex Group могла экспортировать вооружение на Украину.
Возможно, она хотела отправить его этому болгарскому торговцу (Эмилиану Гебреву). Но ведь Болгария в 2014 году уже была членом НАТО, и отправка туда оружия не давала поводов для беспокойства», — сказал генерал.
25 апреля президент Чехии Милош Земан сообщил, что расследование по делу о взрывах во Врбетице. По его словам, есть две основные версии — неосторожное обращение с содержимым складов и организация взрывов представителями иностранной спецслужбы, пишет «Газета.ру».
На фоне этого расследования 17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов.
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве сожалеют о действиях Праги и возмущены «шизофренией», распространяемой в странах Евросоюза под видом «европейской солидарности».
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