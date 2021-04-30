Чешский генерал не поверил в участие России во взрывах в Врбетице

Шандор также отметил, что довольно удивительно, что Прага обнародовала такую версию событий только спустя семь лет после произошедшего. Экс-глава военной разведки высказал мнение, что если бы к взрыву были причастны россияне, то у них на складе должны были быть помощники, а также на государственном уровне, которые проинформировали бы их о том, что Imex Group собирается вывозить вооружение в Болгарию.

Кроме того, Шандор назвал сомнительным, чтобы частная форма

Imex Group могла экспортировать вооружение на Украину.

Возможно, она хотела отправить его этому болгарскому торговцу (Эмилиану Гебреву). Но ведь Болгария в 2014 году уже была членом НАТО, и отправка туда оружия не давала поводов для беспокойства», — сказал генерал.

25 апреля президент Чехии Милош Земан сообщил, что расследование по делу о взрывах во Врбетице. По его словам, есть две основные версии — неосторожное обращение с содержимым складов и организация взрывов представителями иностранной спецслужбы, пишет «Газета.ру».

На фоне этого расследования 17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве сожалеют о действиях Праги и возмущены «шизофренией», распространяемой в странах Евросоюза под видом «европейской солидарности».

