Политики и дипломаты отреагировали на возможное расширение G7

Идею провести расширенный саммита G7 без участия Китая замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал «ущербной», сообщает ТАСС.

«Так называемая расширенная семёрка как идея ущербна, потому что для нас непонятно, каким образом авторы этой инициативы планируют рассматривать китайский фактор», — заявил Рябков.



Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в эфире НСН заявил, что без участия китайской стороны решение вопросов международного взаимодействия должно настораживать.

«Трудно представить обсуждение глобальных проблем современности без участия Китая. Поэтому, когда наряду с Россией, при всем уважении к этим странам, названы Южная Корея, Индия, Австралия, но при этом не назван Китай, мне эта конструкция кажется, как минимум, вызывающей много вопросов, как максимум, весьма настораживающей. Она больше напоминает дополнительную попытку изолировать Китай, нежели создать какую-то дополнительную площадку для обсуждения общих проблем. Как всегда, очень важны детали. Надо добиваться, чтобы американская сторона уточнила, что это такое – «Семерка плюс» либо некий новый формат, который расширяет формат до числа дополнительных участников», - пояснил Константин Косачев.