Политики и дипломаты отреагировали на возможное расширение G7
Сенатор и общественник усмотрели интриги США против Китая в желании провести расширенную встречу G7 без КНР.
Идею провести расширенный саммита G7 без участия Китая замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал «ущербной», сообщает ТАСС.
«Так называемая расширенная семёрка как идея ущербна, потому что для нас непонятно, каким образом авторы этой инициативы планируют рассматривать китайский фактор», — заявил Рябков.
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в эфире НСН заявил, что без участия китайской стороны решение вопросов международного взаимодействия должно настораживать.
«Трудно представить обсуждение глобальных проблем современности без участия Китая. Поэтому, когда наряду с Россией, при всем уважении к этим странам, названы Южная Корея, Индия, Австралия, но при этом не назван Китай, мне эта конструкция кажется, как минимум, вызывающей много вопросов, как максимум, весьма настораживающей. Она больше напоминает дополнительную попытку изолировать Китай, нежели создать какую-то дополнительную площадку для обсуждения общих проблем. Как всегда, очень важны детали. Надо добиваться, чтобы американская сторона уточнила, что это такое – «Семерка плюс» либо некий новый формат, который расширяет формат до числа дополнительных участников», - пояснил Константин Косачев.
С ним согласился глава Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии при Общественной палате Сергей Орджоникидзе. Он также в эфире НСН объяснил, почему Москве стоит отказаться от участия в этом саммите.
«Замысел Трампа – пригласить всех, кого он считает потенциальными врагами Китая. Китай – огромная страна, наш сосед. У нас с ним договор о дружбе и стратегическом сотрудничестве. И отношения очень хорошие с Китаем. Поэтому американцы, похоже, потеряли интерес к этому предложению, понимая, что мы его не примем», - отметил Орджоникидзе.
Оба эксперта пришли к выводу, что G7 является неэффективным органом для международных решений, альтернативой которому является «Большая двадцатка».
««Двадцатка» доказала свою эффективность в не меньшей степени, чем «Семерка». Поэтому нужно думать, насколько необходимы новые конструкции наряду с оправдавшей свою эффективность «Двадцаткой»», - заявил Косачев.
Напомним, Трамп в конце мая сообщил о решении отложить саммит G7 на осень и пригласить на него несколько сторонних государств. Помимо России, речь шла об Австралии, Южной Корее и Индии. Американский президент пояснил, что, по его мнению, G7 является «устаревшей группой» стран.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
675 тыс.+6 632 / сут.
Умерли
10 027+168 / сут.
Выздоровели
447 тыс.+8 986 / сут.
- Политики и дипломаты отреагировали на возможное расширение G7
- Рябков: Идея расширенного саммита G7 Китая «ущербна»
- Лимит скорости на платных трассах в России могут увеличить до 150 км/ч
- МИД РФ: Американская разведка участвует в наркотрафике из Афганистана
- Пожар в старинном храме под Томском ликвидирован
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru