Дипломат посоветовал Путину отказаться от саммита G7
Глава Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии при Общественной палате в эфире НСН объяснил, почему Москве стоит отказаться от участия в этом саммите.
Россию могут пригласить на саммит G7. Как передает РБК, посол США в России Джон Салливан рассказал что сейчас прорабатываются детали и обсуждается с МИД России и правительствами других стран-участниц вопрос о приемлемой роли для России на этом саммите. Салливан подчеркнул, что президент США Дональд Трамп хотел бы видеть Владимира Путина, так как Москва «причастна ко всем вопросам, которые стоят на повестке саммита».
Глава Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии при Общественной палате Сергей Орджоникидзе в эфире НСН объяснил, почему Москве стоит отказаться от участия в этом саммите.
«Замысел Трампа – пригласить всех, кого он считает потенциальными врагами Китая. Китай – огромная страна, наш сосед. У нас с ним договор о дружбе и стратегическом сотрудничестве. И отношения очень хорошие с Китаем. Поэтому американцы, похоже, потеряли интерес к этому предложению, понимая, что мы его не примем», - отметил Орджоникидзе.
Он указал, что G7 ничего не решает в реальной жизни. «Не согласовывает какие-то конкретные программы, действия. Намечает в общих чертах политические и экономические позиции. Никаких обязательств эти решения не накладывают», - заключил дипломат.
Напомним, Трамп в конце мая сообщил о решении отложить саммит G7 на осень и пригласить на него несколько сторонних государств. Помимо России, речь шла об Австралии, Южной Корее и Индии. Американский президент пояснил, что, по его мнению, G7 является «устаревшей группой» стран.
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