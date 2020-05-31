«Больше вопросов, чем ответов». Сенатор Косачев – о планах Трампа пригласить Россию на саммит G7

Константин Косачев обратил внимание на то, что Дональд Трамп признал формат G7 неэффективным впервые.

«Американский президент впервые согласился с тем, что формат «Семерки» в том виде, в котором действовал на протяжении десятилетий, уже устарел, неэффективен и не отвечает тем задачам, которые надо было бы решать на глобальном уровне. Это очень важная констатация. Об этом Россия говорила на протяжении всех последних лет. Такая очевидная мысль начинает доходить до американцев, которые механизм «Семерки» пытались использовать для подкрепления своего мирового доминирования»», - заявил эксперт.

При этом глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев обратил внимание, что лидер США не назвал в ряду стран, которые намерен пригласить к диалогу, Китай. Сенатор убежден, что без участия китайской стороны решение вопросов международного взаимодействия должно настораживать.

«Россия никогда не уходила от диалога ни в каком формате при условии, что он организована на равных и что у каждой стороны, участвующей в том или ином формате, есть равные возможности, чтобы излагать идеи и влиять на принятие конечных решений. Если к такому формату будут приглашать Россию, почему бы и нет. Это шаг в правильном направлении. Если же замысел заключается в том, чтобы позвать Россию и другие страны в роли наблюдателей, статистов, сидящих на приставных стульчиках, - это другое. Тогда бы я сильно подумал, прежде, чем на такого рода конструкции реагировать.

В этой связи настораживает отсутствие в списке Трампа КНР. Трудно представить обсуждение глобальных проблем современности без участия Китая. Поэтому, когда наряду с Россией, при всем уважении к этим странам, названы Южная Корея, Индия, Австралия, но при этом не назван Китай, мне эта конструкция кажется, как минимум, вызывающей много вопросов, как максимум, весьма настораживающей. Она больше напоминает дополнительную попытку изолировать Китай, нежели создать какую-то дополнительную площадку для обсуждения общих проблем. Как всегда, очень важны детали. Надо добиваться, чтобы американская сторона уточнила, что это такое – «Семерка плюс» либо некий новый формат, который расширяет формат до числа дополнительных участников», - пояснил Константин Косачев.

Ранее журналист и публицист Николай Сванидзе в эфире НСН напомнил, что изначально идея возвращения России в формат G7 принадлежит как раз американскому президенту Дональду Трампу.

«На самом деле, идея заняться нашим возвращением принадлежит Трампу. Он – парень циничный. Я думаю, что ему, в общем, пофигу, вернется Россия, или нет, но, судя по всему, он, во-первых, симпатизирует лично Путину, а во-вторых, никак не симпатизирует своему предшественнику Бараку Обаме. Поскольку он считает, что это Барак Обама выгнал Путина из G8, он считает, что святая задача его, Дональда Трампа, вернуть туда Путина», - отметил Сванидзе.



