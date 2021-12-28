Зеленский утвердил стратегию инфобезопасности Украины для противодействия РФ

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию информационной безопасности страны, одна из целей которых противодействие РФ информационной сфере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий указ.

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Отмечается, что стратегия вступает в силу со дня подписания. В стратегии обозначаются угрозы и вызовы национальной безопасности в инфосфере. Среди угроз, в частности, отмечена информационная политика РФ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаВладимир Зеленский
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