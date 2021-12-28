Зеленский утвердил стратегию инфобезопасности Украины для противодействия РФ
28 декабря 202123:28
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию информационной безопасности страны, одна из целей которых противодействие РФ информационной сфере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий указ.
Отмечается, что стратегия вступает в силу со дня подписания. В стратегии обозначаются угрозы и вызовы национальной безопасности в инфосфере. Среди угроз, в частности, отмечена информационная политика РФ.
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28 декабря 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru