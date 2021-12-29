Глава ЛНР считает, что Киеву и его «кураторам» выгоден конфликт в Донбассе

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский практически ничего не решает в стране. Пасечник отметил, что все важные решения принимаются в Вашингтоне.

Глава ЛНР также подчеркнул, что в прошлом году ВСУ Украины обстреляли республику 238 раз, а за 2021 год было зафиксировано 522 обстрела. Пасечник добавил, что увеличилось и число жертв военнослужащих Народной милиции.

Ранее президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что руководству ДНР и ЛНР не нужны минские соглашения так же, как и руководству Украины, стороны настроены друг против друга с ненавистью.

