Глава ЛНР считает, что Киеву и его «кураторам» выгоден конфликт в Донбассе

Конфликт в Донбассе выгоден Киеву и его кураторам в Вашингтоне, они намерены и дальше его поддерживать. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник в интервью агентству Луганскинформцентр.

Зеленский переговорил с конгрессменами США по вопросу Донбасса

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский практически ничего не решает в стране. Пасечник отметил, что все важные решения принимаются в Вашингтоне.

Глава ЛНР также подчеркнул, что в прошлом году ВСУ Украины обстреляли республику 238 раз, а за 2021 год было зафиксировано 522 обстрела. Пасечник добавил, что увеличилось и число жертв военнослужащих Народной милиции.

Ранее президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что руководству ДНР и ЛНР не нужны минские соглашения так же, как и руководству Украины, стороны настроены друг против друга с ненавистью.

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ФОТО: РИА Новости
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