Показное хамство: США сорвали заседание ООН невыдачей визы российскому дипломату

Как передает РИА Новости, организация отложила заседание на 10 дней. Предполагается, что за это время визовый вопрос будет решён. В ООН также напомнили, что в прошлом году комиссия по разоружению фактически не работала из-за протестов российской делегации в связи с невыдачей виз российским дипломатам.

Подобная ситуация возникает всё чаще. Так, в сентябре 2019 года не получили американские визы 10 членов российской делегации, которая должна была сопровождать главу МИД РФ Сергея Лаврова в поездке для участия в сессии Генассамблеи ООН.

Бывший заместитель генсекретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе в эфире НСН тогда назвал поведение США политической провокацией.

«Существует конвенция между ООН и Соединенными Штатами, в соответствии с которой Соединенные Штаты берут на себя обязательство пропускать всех тех сотрудников, которые едут на сессию Генеральной ассамблеи ООН, беспрепятственно. Тем самым, они грубейшим образом нарушают свои собственные обязательства. Это показатель того, как Соединенные Штаты относятся к международному праву. Наплевательски относятся», - возмутился собеседник НСН.

Из-за этого первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский предложил перенести сессии комитета Генассамблеи ООН по разоружению из США в Европу. Чрезвычайный и полномочный посланник II класса в отставке Василий Корчмарь в эфире НСН усомнился, что это возможно.

«В политическом плане сложно это пробить, потому что везде, во всех комитетах, комиссиях системы ООН превалирует влияние американцев. И если бы удалось, то ничего бы не изменилось. Потому что штаб-квартира ООН находится на территории США. Допустим, провели первый комитет в Женеве. А дальше что? Заседания других комитетов, комиссий – всей системы ООН тоже переносить, что ли?» - высказался он.

В декабре 2019 года стало известно, что США не выдали визу российскому сенатору Константину Косачёву. 18 декабря он должен был участвовать в сессии Генассамблеи ООН, посвященной рассмотрению проекта резолюции о борьбе с героизацией нацизма.

По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, подобные «вопиющие случаи» препятствования работе российских дипломатов происходят при попустительстве генсека ООН Антониу Гутерреша.

