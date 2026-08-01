В Москве Mercedes влетел на тротуар: Количество пострадавших увеличилось

В Москве увеличилось количество пострадавших после того, как Mercedes влетел на тротуар, сообщает Telegram-канал Mash.

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Виновниками автомобильной аварии стали водители Mercedes и Haval — оба проехали на красный свет. По уточнённой информации, госпитализировали пятерых: четырёх пешеходов и одного водителя. Еще трое отказались от госпитализации.

Авария произошла на улице Каховка в районе Зюзино возле торгового центра Prime Plaza. Mercedes столкнулся с Haval, после чего уже врезался в столб и вылетел на тротуар, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
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