Курс евро превысил 100 рублей, поскольку Центробанк искусственно ослабляет рубль из-за проблем в бюджете, а в перспективе евро будет стоить 180-200 рублей. Об этом НСН заявил экономист Евгений Змиев.

Центробанк повысил официальный курс евро сразу на 2 рубля. Об этом свидетельствуют данные регулятора. Так, по состоянию на 28 августа евро стоит 100,3 рубля, доллар поднялся на 1,67 рубля до 85,95 рубля, юань прибавил 24 копейки и вырос до 12,77 рубля. Змиев объяснил, с чем связано столько резкое ослабление евро.

«Евро развернулся в сторону укрепления, так и должно быть, потому что Центробанк ослабил свое давление на евро и доллар в целях искусственного ослабления рубля. Когда в предыдущий период у нас была достаточно высокая инфляция, рубль не мог укрепляться по естественным экономическим законам, он должен был слабеть. ЦБ сделал все, чтобы тенденция была обратная, сжимая пружину. Это привело к тому, что в бюджете накопились проблемы: мы знаем о многотриллионном дефиците федерального бюджета. Сейчас, естественно, только один выход: под давлением экономических обстоятельств Банк России отпускает пружину, которую он сам сжимал. Курс евро и доллара приходит в естественное равновесное состояние. Только от того, медленно или быстро Центробанк будет отпускать эту пружину, зависит то, насколько быстро евро и доллар придут к более или менее равновесному состоянию в текущий момент», — сказал Змиев.