«Отпустили пружину»: Экономист «обрадовал» россиян курсом евро в 200 рублей
Крепкий рубль не помог решить проблемы экономики — образовалась дыра в бюджете, а доходов населения не наблюдается, рубль необходимо ослаблять, сказал НСН Евгений Змиев.
Курс евро превысил 100 рублей, поскольку Центробанк искусственно ослабляет рубль из-за проблем в бюджете, а в перспективе евро будет стоить 180-200 рублей. Об этом НСН заявил экономист Евгений Змиев.
Центробанк повысил официальный курс евро сразу на 2 рубля. Об этом свидетельствуют данные регулятора. Так, по состоянию на 28 августа евро стоит 100,3 рубля, доллар поднялся на 1,67 рубля до 85,95 рубля, юань прибавил 24 копейки и вырос до 12,77 рубля. Змиев объяснил, с чем связано столько резкое ослабление евро.
«Евро развернулся в сторону укрепления, так и должно быть, потому что Центробанк ослабил свое давление на евро и доллар в целях искусственного ослабления рубля. Когда в предыдущий период у нас была достаточно высокая инфляция, рубль не мог укрепляться по естественным экономическим законам, он должен был слабеть. ЦБ сделал все, чтобы тенденция была обратная, сжимая пружину. Это привело к тому, что в бюджете накопились проблемы: мы знаем о многотриллионном дефиците федерального бюджета. Сейчас, естественно, только один выход: под давлением экономических обстоятельств Банк России отпускает пружину, которую он сам сжимал. Курс евро и доллара приходит в естественное равновесное состояние. Только от того, медленно или быстро Центробанк будет отпускать эту пружину, зависит то, насколько быстро евро и доллар придут к более или менее равновесному состоянию в текущий момент», — сказал Змиев.
Собеседник НСН добавил, что крепкий рубль не помог решить проблемы российской экономики.
«Проблемы дефицита бюджета надо решать, крепкий рубль не позволил добиться высокого роста экономики России: цели не выполнены, дыра в бюджете есть, а роста доходов населения нет. Поэтому ставится вопрос ослабления рубля к доллару и евро в целях уменьшения дефицита бюджета и получения в нем средств для финансирования расходов. Расходы сейчас достаточно большие, они связаны с восстановлением объектов гражданской экономики, проблемы которой мы видим в последние месяцы. Доллар тоже подтянется, потому что евро и доллар на международном рынке Forex торгуются друг к другу. У них коэффициент соотношения ежедневно меняется, но они взаимозависимы и идут к рублю одновременно. Если дорожает евро, будет дорожать и доллар», — подчеркнул экономист.
В заключение Змиев спрогнозировал, что в перспективе евро будет стоить 180-200 рублей, а курс доллара поднимется до 150 рублей.
«Сегодняшние курсы далеко не равновесные. Равновесными они будут, когда доллар будет стоить 150 рублей, евро — 180-200 рублей. Но так как пружина была зажата очень сильно, конечно, Центробанку никто не позволит резко ее разжать. Поэтому здесь возникает вопрос, как долго ЦБ будет разжимать эту пружину: три месяца, полгода, год или два. Чем медленнее он будет ее разжимать, тем дольше у нас будут сохраняться проблемы в бюджете и проблемы низкого экономического роста. Мы точно увидим евро за 200 рублей, это вопрос времени: санкции делают свое дело, потребность в валюте снижается в импорте, а потребность в доходах от экспорта, наоборот, возрастает. Сейчас наш экспорт был практически неконкурентоспособен на мировом рынке. Только если укреплять иностранную валюту и ослаблять рубль, вернется жизнь и доходы в экспортоориентированные отрасли. Они вытянут всю экономику России вперед», — отметил он.
Ранее Змиев заявил, что резкое укрепление рубля приведет к краху российской экономики.
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