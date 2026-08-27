СМИ: В Европе дефицит ракет Patriot достиг критического уровня

Запасы современных ракет-перехватчиков для систем Patriot в Европе опустились до критической отметки. Об этом сообщает RT со ссылкой агентство Associated Press (AP).

По информации источников AP, наиболее острая нехватка наблюдается в отношении боеприпасов, предназначенных для перехвата баллистических целей. В НАТО признают, что имеющихся у сил альянса в Европе средств недостаточно для отражения затяжной ракетной атаки, а возможности защиты даже от единичного удара крайне ограничены.