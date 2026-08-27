СМИ: В Европе дефицит ракет Patriot достиг критического уровня
Запасы современных ракет-перехватчиков для систем Patriot в Европе опустились до критической отметки. Об этом сообщает RT со ссылкой агентство Associated Press (AP).
По информации источников AP, наиболее острая нехватка наблюдается в отношении боеприпасов, предназначенных для перехвата баллистических целей. В НАТО признают, что имеющихся у сил альянса в Европе средств недостаточно для отражения затяжной ракетной атаки, а возможности защиты даже от единичного удара крайне ограничены.
Причиной сложившейся ситуации, по данным AP, стала переброска значительной части европейских запасов на Ближний Восток. Это связано с войной США против Ирана, где американские и союзные подразделения израсходовали большое количество перехватчиков при отражении иранских обстрелов. Восполнение запасов не успевает за расходами, отмечает издание.
Накануне Европейский союз не одобрил выделение денег на приобретение американских систем противовоздушной обороны Patriot для нужд Украины, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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