СМИ: В Европе дефицит ракет Patriot достиг критического уровня

Запасы современных ракет-перехватчиков для систем Patriot в Европе опустились до критической отметки. Об этом сообщает RT со ссылкой агентство Associated Press (AP).

По информации источников AP, наиболее острая нехватка наблюдается в отношении боеприпасов, предназначенных для перехвата баллистических целей. В НАТО признают, что имеющихся у сил альянса в Европе средств недостаточно для отражения затяжной ракетной атаки, а возможности защиты даже от единичного удара крайне ограничены.

Зеленский: Украина получила ограниченное число ракет для Patriot

Причиной сложившейся ситуации, по данным AP, стала переброска значительной части европейских запасов на Ближний Восток. Это связано с войной США против Ирана, где американские и союзные подразделения израсходовали большое количество перехватчиков при отражении иранских обстрелов. Восполнение запасов не успевает за расходами, отмечает издание.

Накануне Европейский союз не одобрил выделение денег на приобретение американских систем противовоздушной обороны Patriot для нужд Украины, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС / Bernd Wüstneck / dpa
ТЕГИ:СШАРакетыЕвропа

Горячие новости

Все новости

партнеры