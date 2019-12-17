Косачев обсудит с МИДом и Совфедом очередную невыдачу американской визы

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев снова остался без визы США. Он рассказал, что в среду, 18 декабря, должен был принимать участие в сессии Генассамблеи ООН, посвященной рассмотрению проекта резолюции о борьбе с героизацией нацизма. Как заявил в эфире НСН Константин Косачев, он должен был представить доклад на эту тему.

«Как и в пошлый раз американцы не ответили в срок на соответствующее официальное обращение нотой МИД РФ. Нота во второй раз направлялась в посольство США 7 ноября и там запрашивалась для меня для участия в 74 Генассамблее ООН. Рассмотрение резолюции состоится завтра, 18 декабря. Понятно, что отсутствие ответа американской стороны означает отсутствие визы и возможности поехать в качестве члена официальной российской делегации в Нью-Йорк для выступления по этому важнейшему вопросу. Мои документы по-прежнему находятся, как и в первом случае, в Посольстве США», — сообщил сенатор.