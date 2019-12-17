Косачев обсудит с МИДом и Совфедом очередную невыдачу американской визы
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев рассказал НСН, что второй раз не сможет участвовать в Генассамблее ООН из-за невыдачи визы США.
Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев снова остался без визы США. Он рассказал, что в среду, 18 декабря, должен был принимать участие в сессии Генассамблеи ООН, посвященной рассмотрению проекта резолюции о борьбе с героизацией нацизма. Как заявил в эфире НСН Константин Косачев, он должен был представить доклад на эту тему.
«Как и в пошлый раз американцы не ответили в срок на соответствующее официальное обращение нотой МИД РФ. Нота во второй раз направлялась в посольство США 7 ноября и там запрашивалась для меня для участия в 74 Генассамблее ООН. Рассмотрение резолюции состоится завтра, 18 декабря. Понятно, что отсутствие ответа американской стороны означает отсутствие визы и возможности поехать в качестве члена официальной российской делегации в Нью-Йорк для выступления по этому важнейшему вопросу. Мои документы по-прежнему находятся, как и в первом случае, в Посольстве США», — сообщил сенатор.
Косачев добавил, что ситуацию с невыдачей ему американской визы он намерен обсудить с МИД РФ и руководством Совета Федерации. «Пока я констатирую сам факт», — сказал член Совфеда.
24 сентября визы США не получил целый ряд официальных российских делегаций. В частности, разрешения на въезд не дали десяти членам российской делегации, которая должна была сопровождать главу МИД РФ Сергея Лаврова в его поездке в Нью-Йорк для участия в сессии Генассамблеи ООН. В числе оставшихся без виз был и Константин Косачев. Затем Соединенные Штаты не выдали визы российской делегации на конференцию по Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Без виз остались также члены делегации Федерального казначейства России, которые 3 декабря планировали принять участие в Конференции Международного института регулирования аудиторской профессии.
В эфире НСН экс-замгенсекретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе назвал случившейся политической провокацией, демонстрирующей отношение Соединенных Штатов к международному праву.
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