Трамп официально переименовал озеро Онтарио в «озеро Америка»
Президент США Дональд Трамп подписал официальный указ о переименовании озера Онтарио в «озеро Америка» (Lake America). Документ был подписан в Белом доме в присутствии журналистов, сообщает «Профиль».
Трамп заявил, что новое название вступает в силу немедленно. На вопрос журналиста о том, какой сигнал это посылает Канаде, президент ответил: «Никакого». При этом он допустил, что в будущем могут быть переименованы и океаны.
«Возможно, нам придется изменить название Атлантического или Тихого океана», – подчеркнул глава Белого дома.
Озеро Онтарио — одно из пяти Великих озер Северной Америки, расположенное на границе двух стран – Соединенных Штатов и Канады, и являющееся самым восточным и наименьшим по площади среди них.
Решение о переименовании водоема принято на фоне обострения отношений между США и Канадой, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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