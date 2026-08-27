Трамп официально переименовал озеро Онтарио в «озеро Америка»

«Возможно, нам придется изменить название Атлантического или Тихого океана», – подчеркнул глава Белого дома.

Озеро Онтарио — одно из пяти Великих озер Северной Америки, расположенное на границе двух стран – Соединенных Штатов и Канады, и являющееся самым восточным и наименьшим по площади среди них.

Решение о переименовании водоема принято на фоне обострения отношений между США и Канадой, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

