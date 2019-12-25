Захарова обвинила генсека ООН в попустительстве

«Вопиющие случаи» проблем с продлением виз российским сотрудникам ООН в Нью-Йорке происходят при попустительстве генсека организации Антонию Гутерриша, говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Оно опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

По словам Захаровой, Гутерриш фактически игнорирует нарушение Устава и Соглашения о местоположении центральных служб ООН.

Представитель российского МИД считает, что американцы не продлевают визы уже работающим в Нью-Йорке россиянам, фактически вынуждая их завершать контракт. На их место в ООН американцы продвигают своих военнослужащих.

Представители Минобороны РФ, которые по решению генсека ООН назначаются в профильные подразделения секретариата организации, вынуждены месяцами ждать американской визы, в некоторых случаях – больше года, добавили в МИД РФ.

